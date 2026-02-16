Revés del CID Jovellanos ante el Emevé en La Arena

El CID Jovellanos sufrió una inesperada derrota en La Arena ante el Emevé Lugo por 0-3 (23-25, 13-25 y 33-35). El efectivo ataque visitante decantó un igualado primer set, lo que dejó tocados a los locales, noqueados por un parcial de 0-9. El tercero fue tremendamente disputado. El Emevé tuvo hasta siete bolas de set y partido superadas por el Jovellanos, que cedió finalmente.