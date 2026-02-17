Se agudiza la crisis de bajas en la defensa del Avilés: una pieza clave, sancionada

Al Avilés se le acumulan los problemas en defensa. A las tres bajas por lesión que sufrió el cuadro avilesino antes de medirse al Celta Fortuna (Guzmán Ortega, Viti y Eze), ahora se suma una nueva ausencia. Adri Gómez, pivote o central, se perderá el duelo de este sábado ante el Madrid Castilla por acumulación de tarjetas. Además, Andrés Carmona tuvo que abandonar el encuentro en Balaídos al descanso por unas molestias.

Con todo ello, Dani Vidal tiene, por el momento, tan solo cuatro defensas confirmados para enfrentarse al filial blanco (Campabadal, Osky, Babin y Grigore), por lo que parece muy complicado que pueda repetir el esquema de cinco zagueros con el que salió el pasado fin de semana. Además, tanto Kevin Bautista como Campabadal están apercibidos de sanción. A pesar de que el centrocampista andaluz ha visto en seis ocasiones una amarilla, dos de ellas fueron ante el Barakaldo, encuentro que acabó expulsado. Por ello está apercibido de sanción y, de ver una cartulina más, se perderá el siguiente encuentro.

Tras disfrutar ayer de un día de descanso, el Avilés volverá hoy a los entrenamientos antes de medirse, el sábado a las 21 horas, al Madrid Castilla. Dani Vidal tendrá cuatro sesiones para tratar de configurar una defensa que, por lo que parece, estará muy cogida por pinzas de cara a un partido que se antoja vital para romper la mala racha avilesina.