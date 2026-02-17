Chus Mateo, seleccionador nacional de baloncesto, en Oviedo: "Cuando Ricky Rubio quiera volver, volverá, tiene las puertas de la selección abiertas"

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, atendió a LA NUEVA ESPAÑA unos minutos después de dar en Oviedo la convocatoria de 16 jugadores para afrontar las próximas Ventanas clasificatorias para el Mundial ante Ucrania. El primer partido se celebrará en Letonia el viernes 27 de febrero y el segundo el lunes siguiente en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado. En esa lista hay tres exjugadores del equipo de la ciudad, el Alimerka Oviedo Baloncesto, como son Ferrán Bassas, ahora en el Baxi Manresa, su compañero de equipo Álex Reyes, y Francis Alonso, del Río Breogan. También tuvo palabras de cariño hacia otro exjugador del equipo asturiano, Miquel Salvó, que sufrió una rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha y se perderá lo que resta de temporada. La convocatoria al completo es la siguiente: Lluis Costa, Ferrán Bassas, Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández, Francis Alonso, Oriol Pauli, Pep Busquets, Santi Llusta, Isaac Nogués, Álex Reyes, Sergi Martínez, Fran Guerra, Izan Almanza, Pierre Oriola, Eric Vila y Miguel González.

—Hablaba antes de lo importante que es venir a ciudades como Oviedo, donde la selección se va a sentir arropada, con las entradas agotadas en tan poco tiempo. ¿Qué supone eso para ustedes?

—No cabe duda de que siempre que nos encontramos con una afición como la que esperamos en Oviedo —y que necesitamos— nos sentimos más a gusto, sobre todo en los momentos complicados. Un partido como este es una batalla en el plano deportivo y siempre se atraviesa por momentos de apuro. En esos instantes se necesita una afición caliente, que quiera estar con nosotros y que nos anime. Para nosotros, esta primera vez aquí en Oviedo es muy importante por sentir ese calor.

LNE

—Se espera un gran ambiente.

—Estoy absolutamente convencido de que así será, porque la afición de Oviedo nos lo ha demostrado desde que anunciamos que íbamos a jugar aquí, con la rapidez en la venta de entradas. Además, Oviedo está viviendo un momento muy especial con el baloncesto. Se ha estrenado el Palacio y en cada partido del equipo en Primera FEB acuden 4.500 o 5.000 personas. Creo que la selección también puede contribuir a esa explosión del baloncesto en la ciudad.

—¿Puede suponer la visita de España un impulso para el baloncesto en Oviedo?

—Seguro que sí. Estoy convencido de que esto será un espaldarazo para apoyar el deporte que amamos, que es el baloncesto. Nosotros somos unos apasionados de este deporte que un día nos enamoró, y seguramente habrá muchos niños aquí en Oviedo que todavía no lo han descubierto y empezarán a hacerlo gracias a la selección española. A todos nos ha pasado: muchas veces ha sido la selección la que nos ha enganchado a este mundo. Ojalá podamos contribuir también a ese propósito.

—¿Qué nos puede contar de Ucrania, el rival que se van a encontrar en estos dos partidos?

—Es un equipo que, como nosotros, llega con dos victorias. Juega muy rápido, es capaz de anotar con facilidad y ya hemos visto que no se da por vencido, como demostró ante Georgia en Tiflis. Vamos a tener que luchar muchísimo para poder doblegarlo. Aquí en Oviedo necesitaremos el apoyo de la afición, que será muy importante para nosotros. Pero también, cuando juguemos en Riga, necesitaremos estar calmados, tener paciencia, madurar el partido y entender bien cuáles son las claves para superarles. No será fácil, pero vamos a intentar hacer un buen trabajo y sacar adelante estos dos partidos.

—También mencionaba antes a Miquel Salvó, que ha sufrido una lesión importante y fue un jugador relevante aquí en Oviedo. ¿Cómo está?

—Hablé con él y le vi al día siguiente de la lesión. Estaba muy triste, lógicamente, pero con la ilusión de recuperarse cuanto antes y volver a trabajar. Sabe que va a ser duro, pero es un jugador maduro, veterano, que conoce bien lo que supone una lesión. Aunque esta es especialmente complicada, estoy convencido de que Miquel, por su carácter, saldrá adelante y volverá a ser el jugador que era. Más allá del baloncesto, es una persona maravillosa. Nos ayudó muchísimo en la primera Ventana, ahí fue cuando le conocí personalmente, y solo puedo desearle que se recupere pronto y bien.

—¿Cómo está la situación de Ricky Rubio? ¿Puede volver pronto con la selección? ¿Hubo posibilidades de que estuviera en esta Ventana?

—Siempre está en la cabeza del seleccionador. Está jugando increíblemente bien, está disfrutando del baloncesto, como él mismo me dice, y yo siempre chequeo cuál es su sensación y cuál es su intención. De momento, está disfrutando. No se ha planteado participar ni en la primera ventana ni en esta segunda y por eso no ha sido convocado, obviamente. Pero no renuncio a que en un futuro pueda volver a vestir los colores de la selección nacional. Ojalá podamos verle de nuevo con la selección española, pero eso depende absolutamente de él. Las puertas de la Federación, de la selección y del propio seleccionador están siempre abiertas para alguien que ha dado tanto al baloncesto español como Ricky. Cuando él quiera volver, volverá. Mientras tanto, dejémosle disfrutar como lo está haciendo, ser feliz jugando al baloncesto, que es lo que merece. Cuando decida regresar, tendrá las puertas abiertas.

—En esta lista hay tres exjugadores del Oviedo Baloncesto. En el caso del regreso de Ferrán, que estuvo tres años aquí, ¿le ha transmitido algo especial por coincidir que su vuelta a la selección sea en Oviedo?

Noticias relacionadas

—Me alegra que haya también ese componente sentimental con la ciudad y con jugadores que han competido aquí. Hemos hablado poco del tema, la verdad. Yo le he comentado la circunstancia y él me ha mostrado su alegría por volver a competir con la selección española y por formar parte de esta convocatoria. Estaba encantado y con un compromiso extraordinario. Estoy convencido de que en su momento hará público su sentimiento hacia la ciudad, porque seguro que le debe mucho.