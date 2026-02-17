Final al "Caso Rozada": el Avilés paga el finiquito del entrenador asturiano
El club avilesino ha abonado al técnico el dinero que tenían acordado por la totalidad de la presente temporada
Fin al "Caso Rozada" en el Avilés. El juzgado nº2 de Avilés ha entregado a Javi Rozada, exentrenador del conjunto avilesino, el finiquito que le correspondía tras el despido del pasado mes de agosto. La entidad blanquiazul depositó ese dinero en el juzgado para que, finalmente, el ovetense recibiese el dinero en su cuenta. Con esto se pone punto y final a una historia que lleva trayendo cola desde principio de temporada.
Todo empezó durante la pretemporada de este verano. El Avilés decidió, durante los primeros días de agosto, prescindir de los servicios de Javi Rozada, entrenador que, la pasada campaña, había conseguido el ascenso a Primera Federación y que tenía contrato con la entidad avilesina hasta final de la presente temporada. Tras ello, el ovetense decidió llevar su despido a los juzgados tras no llegar a un acuerdo sobre la cuantía de su indemnización.
Dos meses después de esa denuncia el Avilés y Rozada llegaron a un acuerdo antes de que se celebrase el juicio. En él quedó reflejado el compromiso por parte del cuadro asturiano de abonar el salario de la presente temporada, algo que se acaba de realizar. Por su parte, el técnico renunciaba a los daños morales que reclamaba. Ahora, tras un primer pago en el mes de enero, el club de la villa del Adelantado ha completado el total que debía pagarle al ovetense, poniendo punto y final a este capítulo.
Cabe recordar que ahora Rozada está entrenando al Krasava Ypsonas, de la Primera División de Chipre, donde está luchando por la salvación. Desde su llegada el conjunto chiprioeta, el ovetense ha llevado a su equipo a estar a tan solo dos puntos de su objetivo, sumando dos victorias y un empate en sus últimos cuatro encuentros.
