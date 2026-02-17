El gran evento deportivo del Principado ya tiene recorrido: la última etapa da la Vuelta Ciclista a Asturias saldrá de Lugones

El recorrido de la Vuelta Ciclista a Asturias 2026concluirá con una cuarta etapa que será bastante diferente a la de las anteriores ediciones. En esta ocasión saldrá de Lugones, manteniéndose la llegada final en la calle Uría, en Oviedo. Tras salir de Lugones, el pelotón hará un recorrido largo por el concejo de Llanera y antes del final en la capital del Principado subirá San Esteban de las Cruces y Manzaneda, dos puertos que formaban parte de la clásica Subida al Naranco. La pasada edición, la última etapa de la Vuelta a Asturias salió de Navia y en su llegada a Oviedo ascendió el Alto del Escamplero y el Alto del Violeo.

Inicio en Oviedo y final en el Oriente

La próxima edición de la ronda asturiana comenzará con una primera etapa, el jueves 23 de abril, que se iniciará en Oviedo y acabará en Benia de Onís, en el Oriente de la región. Al día siguiente, la salida será en Llanes y la llegada será en otro lugar que se ha convertido en un clásico de la carrera ciclista asturiana, Pola Lena, siendo habitualmente esta la etapa con más desnivel de la carrera. Una etapa en la que el año pasado ganó dando una gran exhibición el asturiano Iván García Cortina.

Protagonismo para el Occidente asturiano

Tras el paso por el Oriente de la región, la tercera etapa comenzará en el otro extremo de Asturias, en Figueras, en el concejo de Castropol, desde donde se dirigirá a Vegadeo, que también fue final de etapa en la edición anterior. Esa etapa por el Occidente fue muy celebrada por el paisaje que atravesó. El paso por Los Oscos y Taramundi fue una novedad que no pasó desapercibida en el pelotón y que la organización de la Vuelta a Asturias ha querido repetir.

Retransmisión en directo y proyección internacional

Una oportunidad que en esta ocasión será mayor para dar a conocer los paisajes de Asturias, puesto que la carrera será retransmitida en directo por la TPA. La organización trabaja ahora para que esa retransmisión sea ofrecida también por Teledeporte y por Eurosport, algo que facilitaría que fuera seguida en toda España y en el resto de Europa.

Participación de equipos WorldTour y ProTeams

La participación está aún sin cerrar, pero habrá entre 16 y 17 equipos. Está garantizado que, como en las ediciones anteriores, volverán a contar con al menos dos equipos de la máxima categoría del ciclismo, UCI WorldTeams, como son el Movistar Team, donde están los asturianos Iván García Cortina y Pelayo Sánchez Mayo, y el UAE Team Emirates de Tadej Pogacar.

Noticias relacionadas

Así fue la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias / Juan Plaza

También estarán todos los españoles de la segunda categoría, UCI ProTeams: el Burgos Burpellet BH, en el que están los asturianos Hugo de la Calle y Sinuhé Fernández; el Caja Rural-Seguros RGA, equipo que disputará el próximo Tour de Francia con las bicicletas de la marca asturiana MMR y del que forma parte el asturiano Samuel Fernández; el Euskaltel-Euskadi, en el que esta temporada está debutando como profesional Samuel Fernández Heres; y el Kern Pharma.