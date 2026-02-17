Habla la gran sorpresa del último partido del Avilés: "Me sentí con confianza, pero la sensación en amarga"

"Sabemos que la portería es el puesto más individualizado del fútbol y que cuesta más rotar, pero todos trabajamos por el bien del equipo". Si algo sorprendió en el once de Dani Vidal en Balaídos fue la decisión que tomó el técnico del Avilés con su portero. El catalán, consciente de que necesita tocar teclas para sacar a su equipo de la mala racha en la que está inmerso, decidió hacer un cambio que casi nadie se esperaba. Nando Almodóvar, guardameta suplente hasta la fecha, se hizo con el puesto de Álvaro Fernández, uno de los pilares de este Avilés. "Era algo que tenía en la mente, pero nadie me lo confirmó hasta que el míster dio la alineación", reconoce el andaluz, que ahora quiere repetir como titular en el próximo duelo ante el Madrid Castilla.

"No tengo muchas agujetas, la verdad. Lo pasé peor el año pasado en el Hércules, que viví una situación parecida. Esta vez el cuerpo me respondió mejor", reconoce Almodóvar, que no oculta que, a pesar de jugar por primera vez en Liga como titular, "la sensación es amarga". "Me sentí bien, con confianza y comunicándome bien, pero el resultado fue el que fue. El fútbol se basa en resultados y el marcador fue el que fue", lamenta el gaditano tras el 4-2 en Balaídos.

Durante esta temporada, Almodóvar tan solo había tenido minutos en Copa del Rey. A pesar de ello, el andaluz no se rindió, esperando una oportunidad que, finalmente, acabó llegando. "Entreno cada día para dar lo mejor de mí cuando el míster me lo pida. Mis sensaciones en los entrenamientos eran muy buenas", señala el guardameta, que confiesa que hasta el momento del partido no se enteró de su titularidad. "Tenía la tranquilidad de estar bien preparado para el reto. El año pasado ya me había pasado algo parecido. Disfruté mucho cuando salté al césped", comenta.

La enhorabuena de Álvaro

Antes de vestirse de corto ya recibió la enhorabuena de su compañero en la portería, un Álvaro Fernández "que me transmitió su confianza". "En la portería cuesta más rotar, pero al final trabajamos por el bien del equipo. Queremos cumplir el objetivo y hacernos mejores, por eso hay que tomárselo con optimismo", afirma Almodóvar que, nada más acabar el partido, recibió la llamada de las dos personas que más sufren por él, sus padres: "Estaban muy contentos, lo pasan peor que yo. Es un gusto que tu familia te apoye tanto".

Su estreno como titular no conllevó que el Avilés volviese a la senda de la victoria, algo que centra todas las miradas en la entidad blanquiazul. "Somos los mismos que hace siete jornadas, pero el fútbol se basa en rachas y ahora estamos en una negativa. No estamos nerviosos, yendo a Vigo comentaba con los compañeros que están siendo las mejores semanas de entrenamientos que hemos hecho", sostiene Almodóvar, que espera que ante el Madrid Castilla se produzca el punto de inflexión necesario para cortar la mala dinámica. "Queremos llegar al cien por cien para cortar esa racha. Ganarle al Madrid sería un gran choque para la moral, pero queremos ganar al que sea", sentencia el andaluz, que desea poder volver a colocarse bajo los palos en el Suárez Puerta, una asignatura que tiene pendiente. "Voy a apretar al míster para conseguirlo, por ganas no va a ser", sentencia.