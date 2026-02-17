Pablo Carreño no aprovecha el momento en Doha y deja solo a Carlos Alcaraz
El tenista gijonés cae derrotado en el cuadro individual y en el de dobles, las dos ante Quentin Halys, quien había entrado el día anterior en el cuadro por la renuncia de Bublik
Pablo Carreño dejó atrás las grandes sensaciones que tuvo en la fase previa y cayó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Doha. El tenista gijonés perdió en el cuadro individual ante el 'lucky loser', Quentin Halys, por 4-6, 7-5 y 6-3, en un encuentro que se fue a las 2 horas y 23 minutos. Por la tarde, el asturiano también dijo adiós en dobles junto al marroquí Bennani, tras caer de nuevo ante el francés Halys y su compañero Herbert, por 6-2 y 6-0.
En un principio, Carreño iba a verse las caras esta mañana ante Bublik en el cuadro individual, pero el tenista kazajo renunció y su puesto lo ocupó Halys. El tenista gijonés llegó a ponerse un set arriba, pero acabó cediendo ante el francés, de 29 años y en el puesto 72 del ranking ATP. Tampoco le fue mejor al gijonés por la tarde, cayendo de forma mucho más contundente en dobles, donde jugó con Bennani, al que había eliminado el pasado domingo en la previa. En estos momentos, Carreño se encuentra en el número 123 de la ATP a nivel mundial, a más de 104 puntos del top-100 que marca el español Carlos Taberner y que da acceso directo a la mayoría de competiciones.
El chino Zhizen Zhang derrotó a Roberto Carballés, procedente de la previa, por un doble 6-4, por lo que el único español que queda con vida en Doha es Carlos Alcaraz, el número uno mundial.
