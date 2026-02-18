El Alimerka Oviedo gana proyección internacional: Daniil Shelist representará a Ucrania ante España en el Palacio

El Alimerka Oviedo Baloncesto tendrá doble representación internacional en la próxima ventana FIBA. Daniil Shelist ha sido convocado por la selección de Ucrania para los partidos ante España, mientras que Marques Townes defenderá los colores de República Dominicana frente a Estados Unidos en un duelo de alto voltaje.

Shelist jugará en casa… pero como rival de España

El ala-pívot del Alimerka Oviedo Baloncesto, Daniil Shelist (22 años, 2.03 metros), ha entrado en la lista de Ucrania para los dos encuentros clasificatorios rumbo al Mundial de Catar 2027.

El primero se disputará el viernes 27 en Letonia, mientras que el segundo tendrá un escenario muy especial: el Palacio de los Deportes de Oviedo, el lunes 2 de marzo a las 20:30 horas. Será un partido singular para el jugador del OCB, ya que actuará en la pista en la que entrena y compite habitualmente con el conjunto carbayón.

La convocatoria supone un importante espaldarazo en la trayectoria de Shelist, formado en las categorías inferiores del Unicaja de Málaga y que esta temporada ha dado el salto a Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español. Además, el encuentro ante España tiene un componente emocional añadido: el jugador reside en territorio español desde niño.

El partido en Oviedo no solo será clave en la fase de clasificación, sino que añadirá un atractivo especial para la afición local, que podrá ver a uno de sus jugadores enfrentarse a la selección española en un contexto oficial.

Marques Townes se medirá a Estados Unidos

No será el único internacional del conjunto asturiano. Marques Townes (Nueva Jersey, 1995) ha sido convocado por República Dominicana para enfrentarse nada menos que a Estados Unidos, su país de nacimiento y referente histórico del baloncesto mundial.

El escolta, último fichaje del equipo ovetense esta temporada, está firmando una campaña sobresaliente. Townes es el máximo anotador del Alimerka Oviedo en Primera FEB, consolidándose como una de las piezas clave del esquema ofensivo del equipo.

Su convocatoria refuerza el peso internacional que está adquiriendo el club asturiano y confirma el buen momento deportivo de sus principales referentes.

El Alimerka Oviedo gana proyección internacional

Con Shelist y Townes en dinámicas de selecciones absolutas, el Alimerka Oviedo Baloncesto incrementa su visibilidad más allá del ámbito nacional. La presencia de jugadores del OCB en partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2027 proyecta la imagen del club en el escaparate internacional, un valor añadido tanto a nivel deportivo como institucional.

La cita del 2 de marzo en el Palacio se presenta, así, como una fecha marcada en rojo para el baloncesto asturiano.