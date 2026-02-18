Asturias formará la primera Liga F7 Femenina de España y enviará a su campeona a la Champions de Bulgaria
La nueva competición nace en el Principado como punto de partida del minifútbol femenino nacional
La Liga F7 Asturias Femenina será la primera competición femenina de fútbol 7 asociada a la Asociación Española de Minifútbol (AEMF) y permitirá que su equipo campeón dispute la Champions League Femenina de Minifútbol en Bulgaria como único representante español.
El proyecto arranca en el Principado con vocación de convertirse en referencia nacional y responde, según explica el presidente de la AEMF, Pachi Santirso, a una petición directa de los organismos internacionales que impulsan el crecimiento del fútbol reducido femenino en Europa.
Asturias, kilómetro cero del minifútbol femenino en España
La iniciativa se integra dentro de la estructura oficial de la Asociación Española de Minifútbol, organismo conectado con la Federación Europea de Minifútbol (EMF) y la World Minifootball Federation (WMF), entidades paralelas a UEFA y FIFA en esta modalidad.
“Estos estamentos están promoviendo competiciones femeninas desde hace tiempo y nos piden que desde España podamos enviar también un representante a esa Champions”, señala Santirso.
El plan estratégico es claro: iniciar la primera liga femenina en Asturias y, a partir de ahí, extender el modelo al resto del país, con la vista puesta en la creación de un futuro campeonato nacional.
Formato y sede en Oviedo
La nueva Liga F7 Asturias Femenina estará dirigida a categoría senior, a partir de 16 años. La organización trabaja para alcanzar un mínimo de ocho equipos antes de confirmar la fecha de inicio.
“La idea es llegar al menos a ocho equipos. Se jugará probablemente los sábados o domingos por la tarde en el campo de Vallobín, en Oviedo”, explica el presidente de la AEMF.
El formato previsto contempla liga regular y competición de copa, aunque dependerá del número final de inscritos. El campeón de la liga será el representante español en la Champions League Femenina de Minifútbol en Bulgaria.
De Fútbol 7 en España a Fútbol 6 en Europa
Aunque en territorio nacional la modalidad es de siete contra siete, las competiciones internacionales organizadas por la EMF y la WMF se disputan en formato de fútbol 6.
“En España jugamos siete contra siete, pero cuando acudimos a la Champions o al campeonato de selecciones es fútbol 6”, aclara Santirso.
La competición continental suele celebrarse entre septiembre y octubre, y en las próximas semanas se confirmarán sede y fechas definitivas.
La Liga F7 Asturias Femenina nace así con vocación histórica: convertirse en la primera piedra del minifútbol femenino en España y abrir la puerta europea a las futbolistas amateur del país.
