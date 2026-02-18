El Avilés confirma las lesiones de tres de sus defensas: estos son los diagnósticos

El Avilés ha confirmado las lesiones que tienen tres de sus defensas: Viti, Andrés Carmona y Eze. Estos tres nombres se suman al de Guzmán Ortega, lateral derecho que lleva dos semanas sin poder ejercitarse junto al resto de sus compañeros. Con todo ello, Dani Vidal, técnico blanquiazul, tan solo podrá con cuatro nombres en la zaga para medirse, este sábado, al Madrid Castilla.

Según ha informado el Avilés, Andrés Carmona, que fue titular ante el Celta Fortuna, sufre una lesión en la falange proximal del primer dedo de su pie derecho. Por su parte, Viti, que ya se cayó de la convocatoria para viajar a tierras gallegas, tiene una lesión en el soleo de su pierna izquierda, mismo problema que ya tuvo a principios de enero. Eze, que tampoco estuvo en Balaídos, tiene una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

En el otro lado de la balanza está el regreso de Javi Cueto. El delantero asturiano, que estuvo varias semanas lesionado, ya pudo regresar a los terrenos de juego en Balaídos, disputando los minutos finales ante el filial del Celta. Con todo ello, Dani Vidal solo tendrá cuatro opciones para formar su defensa ante el Madrid Castilla: Osky, Campabadal, Babin y Grigore.