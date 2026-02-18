¿Cómo compagina ser trabajador, portero y presidente?: la nueva vida de Adrián Torre en el Langreo

Técnico comercial de Ibersa, capitán y portero del Langreo y, desde la semana pasada, también presidente. La vida de Adrián Torre ya era frenética de por sí, pero ahora lo es aún más desde que decidió encabezar la junta gestora del Unión tras la dimisión por motivos de salud de Víctor Fernández-Miranda. El meta, natural de Sama, reconoce que se pasa más de 12 horas diarias fuera de casa, que tiene que cargar sus dos teléfonos varias veces al día y que resulta muy complicado conciliar su pasión con el resto de sus ocupaciones, pero todo lo hace por el corazón. “En mi familia saben que el fútbol y el Langreo son mi vida”, dice a LA NUEVA ESPAÑA.

Su implicación en el Unión durante la última década es notoria. Torre lleva 12 años consecutivos en el Langreo y desde hace varios meses echaba una mano al club por la delicada situación del antiguo presidente. Por ello, y ante la ausencia de alternativas, el langreano decidió ponerse al frente para dirigir la junta gestora, que lidera junto a cinco socios. “Decidí dar el paso porque el club me necesita, aunque es difícil compaginarlo todo”, explica. Y, el próximo jueves 26 de febrero, tendrá una de sus primeras grandes citas: la Junta Extraordinaria. “Hay que tomar decisiones para definir a corto plazo el futuro del Unión”, dice, y uno de los primeros puntos será la fecha de las elecciones, a las que el meta no renuncia. “Siempre dije que me gustaría ser presidente con un equipo de trabajo detrás mío y espero hacerlo, pero se necesitan muchas cosas para que pueda ser así. El Langreo atraviesa una situación complicada en lo económico”, desgrana.

Adrián Torre / Fernando Rodríguez

Su día a día es aún más asfixiante que antes. Antes de las ocho de la mañana ya está fuera de casa y normalmente llega pasadas las nueve de la noche. “Madrugo bastante para ir adelantando cosas del trabajo y suelo llegar muy apurado a Ganzábal para ir a entrenar”, explica. Torres es comercial técnico de Ibersa en la zona de Asturias y a diario tiene que visitar clientes, obras y realizar muchas llamadas. Después del entrenamiento solía ser un buen momento para completar sus tareas, pero ahora también tiene que realizar gestiones en los despachos de Ganzábal. Un “trabajo extra” que ha notado desde el principio. “Me genera más estrés porque no estamos en una buena situación económica y buscamos soluciones a corto plazo. No duermes y es estresante, aunque espero que sea hasta que se estabilice la situación”, destaca el langreano.

Una de sus mayores dificultades es conciliar todo ese volumen de trabajo con su familia. Torre tiene dos hijas pequeñas y reconoce que “es muy complicado, tengo que pedir favores a los abuelos e intentar cuadrar”, pero hace el esfuerzo por su sentimiento. “Todo lo hago desinteresadamente, solo por el bien del club, aunque a veces me trae problemas en casa porque le echo muchas horas y eso significa dejar de echarlas con mi familia y mi hija. Es jodido”, aunque tiene claro que “mientras me lo pida el corazón lo voy a seguir haciendo porque el club me necesita”.

Adrián Torre el pasado domingo en Ganzábal. / Mario Canteli

Si finalmente Torre decide presentarse a las elecciones, uno de los asuntos a tratar será su futuro como futbolista. Por su cabeza, aunque no sea el momento, se contempla la opción de colgar los guantes. “Si fuese egoísta y solo pensase en mí seguiría jugando porque me gusta, me veo bien, soy feliz y encima gano dinero”, dice en un primer momento, aunque tiene claro que priorizará los intereses del club. “Miraré por el bien del Langreo y, a lo mejor, tengo que centrarme en ayudar al club desde otra faceta. Aunque el cuerpo me pida seguir jugando, ambas cosas no se puede”, explica.

Adrián Torre, esta mañana, en su despacho de Ganzábal / Fernando Rodrí­guez

Antes, el objetivo prioritario del meta y del resto del club es terminar la temporada lo mejor posible. Y para ello no habrá jerarquías, pese a su cargo provisional. “El que manda en el vestuario de puertas para adentro es el míster (Manel) y yo soy un jugador más dentro, aunque pueda tener más información”, explica. Para él, “la clave para salvar al Unión es la permanencia”, puesto que el descenso de categoría supondría un duro golpe a las arcas del club. Un objetivo en el que tanto él como el resto de la plantilla confía ciegamente. “El equipo ha dado un paso adelante, estamos a menos de un partido de poder salir y lo vamos a conseguir al 100%”, destaca. Lo que tiene claro, es que nada de lo que pase de aquí al final alterará su decisión: “No va a influir en absoluto. Me da igual la categoría en la que esté el Langreo porque voy a seguir ayudando desde donde me toque”, finaliza.