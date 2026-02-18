Los cuatro pilares de la defensa del Avilés para enfrentarse al Madrid Castilla: la zaga blanquiazul, en crisis

Tras sumar cuatro derrotas consecutivas el Avilés afronta, este sábado, uno de los partidos más importantes de lo que lleva de temporada. Al Suárez Puerta llega el Madrid Castilla, uno de los equipos con mayor talento de la categoría, y todos dentro de la entidad blanquiazul quieren que el filial blanco sea el punto de inflexión para romper, de una vez por todas, la mala dinámica de los avilesinos. Aunque, eso sí, la misión no es sencilla. Dani Vidal tan solo cuenta con cuatro defensas disponibles para tratar de frenar a los mirlos merengues, algo que, sumado a los pobres registros defensivos del equipo, preocupa y mucho. El catalán tendrá que aferrarse a estos cuatro pilares para conseguir dar un puñetazo sobre la mesa.

Las lesiones se han cebado con la zaga avilesina. A la baja de Guzmán Ortega, que sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, se han sumado durante la pasada semana las molestias de Eze y Viti, que no pudieron estar en el último encuentro ante el Celta Fortuna. Además, en Balaídos también se resintió Andrés Carmona. El murciano, fichaje invernal del Avilés que estrenaba titularidad, tuvo que ser sustituido al descanso y durante la primera sesión de este martes no se entrenó con el resto de sus compañeros, al igual que los tres nombres ya citados.

Con todo ello a Dani Vidal solo le quedan cuatro nombres para tratar de tumbar al Madrid Castilla. El primero de ellos es Babin, el gran jerarca de este Avilés. El de Martinica está siendo el hombre más constante en la zaga del Avilés, superando ya los dos mil minutos de juego, algo que le convierte en el jugador más utilizado por Dani Vidal. Solo en una ocasión abandonó el terreno de juego antes del pitido final. A su lado tendrá que salir Ricardo Grigore. El rumano, uno de los últimos fichajes invernales del cuadro avilesino, debutó en la goleada ante el Arenteiro y, ante el Celta Fortuna, tuvo que salir en la segunda mitad por la lesión de Carmona. Ahora, pisará por primera vez el Suárez Puerta con la misión de cerrar una zaga que, en los últimos dos encuentros, ha recibido diez tantos.

Los costados serán para Campabadal y Osky. El lateral valenciano está siendo una de las notas más positivas de la defensa blanquiazul está campaña, mostrándose como una auténtica navaja suiza para Dani Vidal. El ex del Lugo ya ha tenido que actuar como lateral derecho, su posición habitual, lateral izquierdo, carrilero e incluso de tercer central. Su polivalencia le hace una pieza clave para el técnico catalán. Por el otro costado el único disponible es Osky, que parece totalmente recuperado de las molestias que le hicieron perderse varios partidos esta campaña.

Sin Adri Gómez, que tendrá que cumplir un partido de sanción, y con la incógnita de una posible reconversión, Dani Vidal tendrá que confiar en sus cuatro pilares para frenar al Madrid Castilla. Solo queda desear que, a lo largo de la semana, no surjan más inconvenientes que agraven la crisis del Avilés con su defensa.