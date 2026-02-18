Eva Friera ya lidera oficialmente el nuevo Telecable tras la etapa de Puskas: así queda la junta directiva
La gijonesa, de 47 años, asume oficialmente la presidencia del club de hockey y estará acompañada por José Luis Souto como vocal
Eva Friera Cáceres ya ejerce como presidenta del Telecable Hockey Club, culminando el relevo iniciado tras el anuncio de José Luis Souto “Puskas” de no presentarse a la reelección. La nueva junta directiva celebró ayer su primera reunión para repartir responsabilidades y definir la estructura que dirigirá al club gijonés en esta nueva etapa.
La llegada de Friera abre un nuevo ciclo en el equipo femenino más laureado de Asturias, referencia consolidada de la OK Liga Iberdrola. La nueva presidenta, de 47 años y vinculada al club desde hace más de una década, ya había reconocido días atrás que el liderazgo le “abruma un poco”, insistiendo en que su modelo será colectivo y basado en el trabajo en equipo.
Una directiva entre continuidad y renovación
La nueva estructura combina experiencia y caras nuevas. Eva Mejido Álvarez será la vicepresidenta y Alejandra García Rocha asumirá la tesorería, mientras que como vocales estarán Sara Lolo, exjugadora del Telecable que se retiró la pasada temporada y actualmente médica en el equipo ciclista Lidl-Trek, junto a María Álvarez Menéndez, Javier Zurrón Morán, José Luis Souto López, Daniel Sierra Cachero, Xuan Ramón Naves Rodríguez y Javier Obeso González. El secretario del club será Matías Rodríguez Díaz.
La presencia de José Luis Souto en la junta como vocal confirma una transición ordenada, tal y como él mismo explicó al hablar de un “apartarse” y no de una salida definitiva. El histórico dirigente ha sido pieza clave en el crecimiento estructural y deportivo del Telecable durante las últimas décadas, consolidando al club como potencia nacional y europea.
Continuidad del modelo y apuesta por nuevas ideas
Friera ya había avanzado que algunas personas continuarían de etapas anteriores mientras que otras se incorporarían para aportar perfiles distintos y “hacer cosas diferentes”. Profesional de la Enfermería y madre de jugador de la base, la nueva presidenta defiende una gestión compartida, sin personalismos y con vocación de club.
El Telecable Gijón afronta así una transición sin sobresaltos tras la emotiva despedida de Puskas, manteniendo su ambición deportiva en la OK Liga Iberdrola y su apuesta por el crecimiento del hockey femenino en Asturias.
La nueva directiva tendrá ahora el reto de consolidar el modelo que ha llevado al Telecable a competir en la élite nacional y europea, al tiempo que impulsa una nueva etapa bajo el liderazgo de Eva Friera.
