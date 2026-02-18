El gijonés Raúl López hace historia en la World Cup de Tuishou: dos oros y billete a Japón como mejor luchador

El asturiano Raúl López volvió a situar el nombre de Asturias en la élite internacional del taichí y el wushu tras firmar una actuación histórica en la World Cup de Tuishou celebrada en Guadalajara el pasado 14 de febrero. El gijonés conquistó dos medallas de oro y fue distinguido como mejor luchador del campeonato, un reconocimiento que le permitirá viajar a Japón del 15 al 30 de junio con todos los gastos cubiertos para disputar un campeonato internacional y participar en seminarios formativos.

Raúl López, el pasado fin de semana en Guadalajara / Raúl López / LNE

La competición, integrada en el circuito internacional avalado por organismos como la International Wushu Federation (IWUF), reunió a cerca de 400 competidores de 14 países, consolidándose como una de las citas más exigentes del calendario mundial.

Una hazaña física y mental en tiempo récord

En la categoría de menos de 70 kilos, Raúl López dominó con autoridad. Pero fue en la modalidad King of the Mountain, que agrupa a luchadores de entre 65 y 75 kilos, donde firmó una actuación espectacular: 36 combates en apenas media hora, con pleno de victorias.

En su categoría de peso, además, ningún rival logró puntuarle. El dominio fue absoluto sobre el tatami, tanto a nivel técnico como estratégico.

“La dinámica es casi a contrarreloj. Solo tienes que hacer un punto para que el otro competidor salga de la cola y tú sigas. Es un desafío físico y mental constante”, explica el deportista asturiano.

Pero el dato que más impresiona está fuera del tatami. Raúl López bajó 13 kilos para competir en menos de 70 kilos y completar un reto personal único: ganar el Mundial en tres categorías distintas.

“Este campeonato ya lo había ganado en menos de 80 y en menos de 75. Mi objetivo era lograrlo en tres pesos diferentes, y lo conseguí”, afirma con satisfacción.

De Oviedo al circuito mundial del wushu

La trayectoria de Raúl López es una de las más sólidas del panorama europeo. Acumula más de 150 medallas internacionales y títulos nacionales, europeos y mundiales en distintas modalidades del wushu, disciplina que engloba el taichí y el tuishou, entre otras especialidades, tal y como recoge la propia Federación Española de Judo y Deportes Asociados, que integra el wushu en España.

Su historia deportiva comenzó hace 13 años como una vía de recuperación tras problemas de rodilla y articulaciones. Lo que empezó como terapia terminó convirtiéndose en vocación y alto rendimiento.

Desde su gimnasio Tartiere Sport en Oviedo, López imparte clases de taichí y tuishou, transmitiendo no solo técnica, sino también la filosofía de una disciplina milenaria.

“El taichí no es solo moverse lento. Cada movimiento activa órganos del cuerpo y ayuda a ganar fuerza, coordinación y memoria. Cada vez más personas se interesan por él”, subraya.

Próxima parada: Japón como embajador internacional

El galardón al mejor luchador de la World Cup supone algo más que un premio deportivo. Le abrirá las puertas de Japón, cuna de muchas artes marciales asiáticas y escenario clave para su proyección internacional.

“El año pasado quise ir pagándomelo yo, y este año el universo me lo pone en bandeja. Será un viaje muy especial y educativo”, asegura.

Durante su estancia, competirá en un campeonato internacional y ofrecerá clases magistrales, consolidando su papel como embajador del taichí español en Asia.

Un referente mundial con sello asturiano

A sus 47 años, Raúl López demuestra que la constancia, la disciplina y la ambición no entienden de edad. Su éxito en Guadalajara no solo refuerza su palmarés, sino que consolida su figura como uno de los grandes referentes europeos del taichí competitivo.

Noticias relacionadas

Asturias vuelve a situarse en el mapa internacional gracias a un deportista que ha convertido la superación personal en un proyecto de vida.