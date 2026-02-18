Oviedo reconoce a Izan Álvarez por su Subcampeonato de Europa de kata
Izan Álvarez Fernández logró hace unos días el segundo puesto con la selección española en el Campeonato de Europa de kárate que se disputó en Chipre, en la modalidad de kata en la categoría cadete-junior, y Oviedo quiso reconocer ayer el éxito del joven deportista carbayón. El alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, recibió a Izan Álvarez en el Ayuntamiento y durante el encuentro Canteli quiso felicitar y mostrarle la satisfacción que para la ciudad es contar con deportistas de su talla: "Es un motivo de inmenso orgullo para Oviedo y los ovetenses", dijo el Alcalde. Durante la charla, Canteli le animó a seguir entrenando y al mismo tiempo formándose y estudiando. A la recepción acudieron también los familiares del deportista, Lino Gómez Feito (a cuyo club pertenece Izan Álvarez) y la tercera teniente de Alcalde y concejala da Deportes Concepción Méndez Suárez.
