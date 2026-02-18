La Vuelta Ciclista a España femenina pasará por Asturias: así será una de las carreras más importantes del circuito mundial

La Vuelta a España femenina repite en Asturias en una edición, la de este 2026, que se disputará entre el 3 y el 10 de mayo. El Principado ya fue protagonista el año pasado con una última etapa que comenzó en La Robla (León) y acabó en el Alto de Cotobello. Faltan por conocerse detalles como cuántas etapas serán las que pasen por Asturias (se espera que sean varias) y qué emplazamientos seleccionará la organización para comenzar y acabar cada una de ellas, pero se sabe que serán etapas duras y que se aprovecharán algunos de los puertos emblemáticos de la región, que este año, después de 16 seguidos, no estarán en la Vuelta a España masculina.

Una cita clave del World Tour

La Vuelta femenina es una de las pruebas por etapas más importantes del calendario World Tour y en ella estarán las mejores ciclistas del mundo que tratarán de ofrecer un espectáculo similar al de la emocionante edición vivida en 2025. La carrera llegará a Asturias tras un recorrido inicial en Galicia, donde se disputarán varias etapas, y el paso por Castilla y León, antes de afrontar la montaña asturiana, que ya en la última edición fue clave en el desenlace de la carrera cuando la 7.ª y última etapa, una jornada de alta montaña de 152,6 kilómetros, se decidió en el Alto de Cotobello, donde Demi Vollering (FDJ-Suez) se coronó campeona, ganando la etapa reina y sellando su victoria final. La organización tiene previsto dar todos los detalles del recorrido de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es en una gala que se celebrará el 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en La Coruña.

Asturias, escenario decisivo en 2023

En 2023 la carrera finalizó en los Lagos de Covadonga, donde se vivió una emocionantísima etapa que sirvió como colofón de la carrera española, en la que también se impuso la holandesa Demi Vollering, que entró por delante de la neerlandesa Annemiek van Vleuten, que se llevó la clasificación general.

Noticias relacionadas

Cotobello vuelve a marcar diferencias

Dos años después, los organizadores volvieron a escoger Asturias para poner el punto final a La Vuelta Femenina. En la durísima ascensión final a Cotobello, Demi Vollering revalidó su título de campeona, que defenderá este año, en el que ya ha comenzado ganando en la Semana Ciclista Valenciana. Se espera que, además de la holandesa, se citen corredoras de la talla de Lorena Wiebes, Marianne Vos o Ferrand-Prévot, la última ganadora del Tour de Francia femenino, sin olvidar a la española Mavi García, que siempre lucha por estar entre las mejores.