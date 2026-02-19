El Alimerka Oviedo, a dar el golpe en una pista gafe: "Vamos con ganas y preparados"

El Alimerka Oviedo Baloncesto afronta este viernes una prueba de fuego para demostrar que esta temporada tiene más argumentos que las pasadas. Visitan los de Javi Rodríguez (20.45 horas, LaLiga Plus) el polideportivo de El Plantío, la cancha del Tizona Burgos, de donde salieron con las orejas gachas las dos últimas temporadas. Aquel Tizona, recién ascendido desde LEB Plata, exhibía un juego alegre y ofensivo que desarboló por dos veces al conjunto ovetense, superando los cien puntos en ambas ocasiones (109-93 y 106-81). La derrota de la temporada 23-24 se construyó desde el primer cuarto, que terminó con ventaja burgalesa de doce puntos (28-16), y a pesar de que los azules amagaron con engancharse, rozando los diez puntos de desventaja en varias ocasiones, recibieron un caudal de puntos inabordable.

La peor derrota del curso

El palo de la pasada campaña fue aún peor. La derrota por 25 puntos acabó siendo la más abultada del curso, y el marcador al descanso era sonrojante (60-32). Lance Jones, una de las estrellas indiscutibles del estreno de la Primera FEB, masacró al OCB con 30 puntos. Solamente un tercer cuarto pletórico (20-37) evitó un descalabro de proporciones históricas.

Otra historia

Las cosas han cambiado esta temporada. El equipo de Javi Rodríguez parece más sólido, más fiable, y el Tizona ha bajado su nivel de forma evidente. El equipo burgalés es cuarto por la cola, con 5 victorias y 15 derrotas, y lleva tres derrotas consecutivas. El OCB, con un balance de 9 triunfos y 11 derrotas y habiendo superado el tramo del calendario más duro (ya no tendrá más cruces con Coruña, Obradoiro ni Palencia, posiblemente los equipos más en forma de la liga), sueña con alcanzar los playoffs. En el encuentro de la primera vuelta, en el Palacio de los Deportes de Oviedo, un Alimerka muy acertado en el triple derrotó (93-80) a un Tizona en el que fue titular el asturiano Andy Huelves.

Partido "exigente"

Pero Javi Rodríguez no se olvida de las visitas recientes a El Plantío: "Es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que en su casa es muy complicado, las veces que hemos jugado allí no nos ha ido nada bien". Para que eso cambie, el técnico de Porriño tiene claro lo que debe hacer su equipo: "Recuperar nuestra filosofía defensiva y nuestros matices en ataque. Es un partido que nos va a exigir mucho, y hay que mejorar las cosas que no hicimos bien contra Palencia, que fueron bastantes". De paso, desmenuza las características del rival: "Juega muy rápido, con posesiones cortas, y es muy agresivo tanto en el rebote ofensivo como en las acciones de los primeros segundos. Van a ser cuarenta minutos que nos van a exigir estar concentrados y dar nuestro máximo nivel defensivo".

Alonso Faure pelea un rebote con Jacobo Díaz, del Coruña. / Irma Collín

En principio, si no hay contratiempos de última hora, Javi Rodríguez podrá contar con toda su plantilla y cruza los dedos para contar con Alonso Faure en plenitud después de su proceso vírico. "El equipo está preparado, vamos con muchas ganas, con la intención de competir y sacar el partido", remata Rodríguez.