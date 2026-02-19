El bombazo del Avilés en el mercado de fichajes, ante su gran momento

Christian Rivera fue el gran bombazo del Avilés durante el mercado invernal. Nadie duda del talento del centrocampista gijonés, pero desde el primer momento se alertó de que necesitaba un tiempo para ponerse a tono tras un amplio periodo de inactividad. Por ello, desde su aterrizaje en el Suárez Puerta, el asturiano ha ido acumulando, poco a poco, minutos y carga de trabajo. Durante estas semanas ya ha ido dando muestras de la calidad que atesora, pero ahora se ha abierto su gran oportunidad. Adri Gómez, pivote titular, se perderá el encuentro ante el Madrid Castilla por acumulación de tarjetas, lo que abre un hueco en la sala de máquinas blanquiazul. Es el momento de que Rivera pegue un puñetazo encima de la mesa.

En el Avilés hay muchas esperanzas puestas en Christian Rivera. En el conjunto blanquiazul saben del talento que atesora el gijonés y por ello han estado cuidándole con mimo durante todas estas semanas, para que poco a poco todas sus cualidades vayan floreciendo. "Voy sin plazos, si puedo estar la semana que viene mejor que si hay que esperar dos. Vamos viendo cómo evoluciona todo. Llevo tiempo inactivo, se nota, pero estamos trabajando para volver al campo pronto", subrayó el propio futbolista en el mes de enero. Ahora, seis semanas después de esas declaraciones, parece preparado para mandar en el Suárez Puerta.

Dani Vidal también ha ido cuidando a Christian Rivera. Por ello, durante este último mes ha ido dándole minutos poco a poco para que fuese cogiendo rodaje. Ante el Lugo, el asturiano ya disputó veinte minutos, a lo que sumó participaciones ante el Mérida y el Arenteiro. En Balaídos, entre las lesiones y la necesidad de remontar el encuentro, el catalán no echó mano del centrocampista, pero ahora está obligado a revisar su esquema.

La sanción a Adri Gómez abre un hueco en la medular del Avilés en la que Rivera quiere colarse. Con la duda de donde puede salir de inicio Kevin Bautista, si como mediapunta o en la base de la jugada, el asturiano apunta a disputarse el puesto con Gete, el otro pivote disponible para Dani Vidal. Eso sí, hay que tener en cuenta que, para tratar de salir de la mala racha en la que está inmerso el Avilés, el técnico catalán no ha dudado en probar cosas diferentes, incluso atreviéndose a cambiar de portero. Por ello, no suena descabellado que el entrenador blanquiazul se decante por recuperar la calidad de Rivera para que su equipo vuelva a la senda de la victoria.

El gijonés parece más que dispuesto a asumir ese rol y comandar, con su despliegue físico y capacidad técnica, la sala de máquinas del Suárez Puerta.