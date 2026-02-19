La Curtidora, en pie de guerra contra la Federación de Voleibol: "Parece que está de moda en algunos equipos gallegos ganar puntos en los despachos"

"Parece que está de moda en algunos equipos gallegos ganar puntos en los despachos". La Curtidora está en pie de guerra ante la Federación de Voleibol y, más en concreto, ante el Xuvenil Teis. El ente federativo ha decidido sancionar al cuadro avilesino con la pérdida del encuentro con el citado equipo gallego y, además, descontarles un punto en la clasificación al no presentarse al partido. La decisión, por parte de los asturianos, de no viajar a tierras gallegas estuvo motivada por la alerta meteorológica que provocó la borrasca Ingrid. "Pedimos que se haga justicia y que nuestras jugadoras no sean discriminadas por no pertenecer a un club de la Federación Gallega", subrayan desde el lado avilesino.

Según narra La Curtidora, el equipo avilesino comunicó, el viernes antes del partido ante el Xuvenil Teis, que no iba a viajar hasta Vigo por la alerta meteorológica que llegó a limitar el tránsito de vehículos pesados por gran parte de las carreteras gallegas. Además, para más inri, la Federación Gallega aplazó, ese mismo viernes, todos los encuentros que se iban a disputar al día siguiente, sábado. "Incomprensiblemente, la Federación Española de Voleibol no lo entendió así y estuvo más pendiente de lo que acontecía por Tenerife que del riesgo que podían padecer los deportistas que tenían que jugar en Galicia durante la borrasca Ingrid", cargan desde el lado avilesino en alusión a la Copa de la Reina que se disputó en tierras canarias ese mismo fin de semana.

"Es una auténtica tomadura de pelo, máxime cuando en la resolución del Comité de Competición se justifica la sanción por el hecho de que cinco equipos de fuera de Galicia se desplazaron para jugar sus partidos en tierras gallegas, obviando mencionar que 42 partidos de voleibol fueron suspendidos en Galicia", critican desde La Curtidora, que también dirigen sus críticas hacia el Xuvenil Teis. "Mención especial merecen sus directos, que han denunciado la incomparecencia de las avilesinas, alegando que el sábado a las 11.38 horas ya se había levantado la alerta meteorológica y que el equipo avilesino podría haber iniciado el viaje para jugar en Vigo a las 19.15 horas", lamentan desde el cuadro asturiano, que señalan que "parece ser que está de moda en algunos equipos gallegos de voleibol femenino el tratar de ganar los puntos en los despachos y no en las canchas de juego".

Noticias relacionadas

Mientras esperan la resolución del Comité de Apelación, el club ha puesto en marcha una campaña de apoyo para pedir que la Federación reconsidere la decisión y retire la sanción.