Dani Vidal, en su momento más difícil en el banquillo del Avilés: "Estoy convencido de que lo vamos a sacar"

Dani Vidal atraviesa el momento más complicado desde que cogió las riendas del Avilés. El técnico catalán suma seis derrotas en sus últimos siete encuentros, cuatro de ellas de manera consecutiva, pero, a pesar de ello, confía en poder darle la vuelta a la situación. "Estoy convencido de que lo vamos a sacar", sentenció el entrenador antes de medirse al Madrid Castilla, su rival de este sábado. Estas fueron sus palabras:

Optimismo con Osky

“Somos optimistas con Osky, creemos que puede llegar al partido. Sufrió un golpe muy fuerte, que en las primeras horas te impide hacer cosas, pero tenemos la esperanza de que pueda competir bien, aunque sea con alguna molestia”.

Reconvertir jugadores

“Espero que no tengamos que hacerlo, pero si Osky no pudiese participar tendríamos que sacar de posición a algún jugador. Tendría que ver si lo hacemos con algún mediocentro o con algún extremo que pueda actuar de lateral”.

No tirar del filial

“Con el filial está el hándicap de las distancias entre categorías, que espero que con el tiempo sea mucho menor, lo que facilitará que el nivel entre los jugadores sea menor y que, en estas situaciones, nos pudiesen ayudar. Con el juvenil pasa algo parecido, a ver si pueden volver a División de Honor para que se acerquen más al nivel del primer equipo. Creo que, colocando a jugadores en posiciones poco habituales, nos van a dar más garantías”.

El Suárez Puerta

“El campo está empezando a respirar. Ha llovido menos las últimas semanas y hemos jugado dos partidos seguidos fuera. Ese periodo sin tocarlo ayuda a que esté mejor. A partir de ahora irá mejorando. Está mejor que en los últimos partidos”.

Romper la racha

“Necesitamos sumar de tres ya, cortar la racha que llevamos. Ante el Celta Fortuna creo que hicimos de los mejores 60 minutos de la temporada, estuvimos a un nivel altísimo. Luego tuvimos 20 minutos que no fueron malos, pero si los comparas con los anteriores, que fueron excelentes… Ante el Castilla tenemos que hacer un partido parecido, salvando los errores individuales o la falta de contundencia que no nos están permitiendo ganar. Lo hemos trabajado durante la semana, para tener diferentes alternativas a nivel defensivo. Tenemos que ser conscientes de que, en momentos así, no podemos permitirnos ni medio error”.

Su continuidad

“No es algo que dependa de mí. Estoy seguro del trabajo que veo en el día a día de los jugadores, lo que se ve en los partidos no es de un equipo al que igual le viene bien un cambio de entrenador. Me tengo que aislar de esas cosas. Es cierto que vivimos de resultados, estoy plenamente centrado en el partido del fin de semana y estoy convencido de que se va a sacar. A partir de ahí vamos a dar un pasito más hacia el objetivo”.

Confianza por parte del club

“Con los que más están en el día a día, que son Antonio Cruz, Miguel Linares y Pedro Arboleya, he tenido el mismo trato que en la primera vuelta. No he notado ningún cambio”.

El Madrid Castilla

“En los filiales los cambios de entrenador no alteran su manera de jugar. Cada técnico tiene sus matices, pero el Castilla no ha cambiado mucho. Tienen un estilo muy marcado, pero hace dos semanas fueron a Pontevedra, donde el campo no estaba bien, y fueron muchísimo más directos. Estamos preparados para sus dos versiones. Tienen jugadores que ahora mismo están con la selección sub-19, son futbolistas de muchísimo nivel. Va a ser muy importante que estemos acertados y nos impongamos. Vamos con la tranquilidad de que en Valdebebas ya hicimos una segunda parte de muchísimo nivel, contra el Celta lo hicimos bien y contra el Bilbao Athletic también; podemos volver a repetirlo”.

Christian Rivera

“Venía de muchísimo tiempo parado. Ahora suma cinco semanas con nosotros, prácticamente es una pretemporada entera. A nivel condicional está preparado para ser titular si lo creemos oportuno”.

El portero titular

“Será una decisión de última hora. Tenemos dos opciones y, cuando lo hablemos con el cuerpo técnico, decidiremos”.