De ser pareja de la estrella Ale Galán durante un año a trabajar como dentista: la historia del avilesino Juan Suárez

A los 15 años, en edad cadete, Juan Suárez (1996, Avilés) iniciaba una nueva aventura a nivel nacional en el pádel con un tal Alejandro Galán, un viejo amigo del circuito con el que acabaría jugando más de un año como pareja. Más de una década después, Suárez atiende a diario en su clínica dental de sus padres, mientras que Ale Galán, tres veces número uno del mundo de pádel, golpea cada semana con su pala en busca de nuevos éxitos. "Ahora él vive de ello y yo soy dentista. Mira cómo cambia la vida", reconoce el avilesino.

"Durante un tiempo Asturias fue mi casa", expresaba Ale Galán a LA NUEVA ESPAÑA hace unos días. Y todo comenzó con "Juanín" Suárez. El avilesino empezó a competir a nivel nacional junto a su hermana Brezo y fue en las pistas donde consagró una gran relación con el madrileño Galán. "En aquella época jugábamos muy pocos, nos pasábamos el fin de semana en el club y todos éramos amigos. Con Ale me llevé super bien desde mucho antes de jugar juntos", comenta. Al igual que ocurre con los profesionales, la pareja se elegía, a priori, para toda la temporada. Una decisión en la que también influía la familia.

La dura derrota ante Juan Lebrón

Así, a los 15 años, Suárez y Galán comenzaron a jugar juntos, en lo que acabaría siendo una temporada complicada para ellos, puesto que se estrenaban como cadetes de primer año. "Jugamos más de un año juntos, pero era muy jodido porque ser de primer o segundo año se nota mucho. Los chavales crecen mucho", reconoce Suárez, que nunca se olvidará de una dura derrota ante Juan Lebrón -que a la postre alcanzaría el trono mundial con el propio Galán y con otros padelistas como Paquito Navarro- y Mateo Zapata -también profesional-. "Nos pegaron por todos los lados y salimos muy jodidos".

Por aquel entonces, el avilesino, que jugaba en la derecha, explica que Galán "aún no destacaba tanto", aunque siempre demostró detalles de su nivel. "Tenía mucha mano. Nadie se adornaba de pequeño, pero él le pegaba por debajo de las piernas o sin mirar por la espalda. Era un cabra loca y se la jugaba en momentos decisivos", subraya. Más proyección tenía Juan Lebrón. "Era un bicharraco. Notabas que era una locura y que podía llegar lejos, aunque nadie daba un duro porque el pádel llegase donde está llegando", confiesa.

Durante ese año, Galán acudió en múltiples ocasiones a Asturias en busca de conseguir la plaza en los TIC Premium, los torneos más prestigiosos de la época. "Había provincias en las que era más fácil conseguirlo y Asturias era una de ellas", dice Suárez, que ejerció de anfitrión. "Muchas veces se quedaba a dormir en mi casa y pasaba el fin de semana", aunque mucho antes Galán también acudía a disputar el torneo de La Fresneda, "el mejor torneo que había en España", dice Suárez.

Un año después ambas parejas se separarían y, poco a poco, Galán comenzó a despuntar. Unos años más tarde formó pareja con Matías Díaz y después con Pablo Lima, una leyenda del pádel. Aunque su gran boom llegó con aquel verdugo de la infancia, Juan Lebrón, con el que se proclamó durante tres años seguidos -2020 a 2022- como la mejor pareja del planeta. Mientras, Juan Suárez dejó de competir en juveniles cursó la carrera de odontología y trabaja en la clínica de sus padres, Suárez Solís. El año pasado se sacó el Doctorado y su profesión como dentista la compagina con la docencia en la Universidad de Valladolid. "No creo que hubiese llegado lejos, para mí siempre fue un pasatiempo", destaca.

El Gijón Premier Pádel les volverá a juntar

A día de hoy se mensajean de vez en cuando y, muy pronto, podrán volver a verse en persona en el Gijón Premier Pádel, donde se reunirán los mejores jugadores del planeta, entre ellos Galán, con el que Suárez espera reencontrarse para rememorar viejos tiempos. El avilesino desea estar en la grada y animar a su amigo en la lucha por recuperar el trono mundial desde la primera prueba que se disputa en España. "Siempre quiero que gane porque si alguien se lo merece es él. Se lo ha currado y nadie le ha regalado nada", zanja.