El trasplantado renal Manuel Monasterio marca el ritmo del Trail de Gijón: "Creo que la gente lo va a disfrutar mucho"

"Barro no va a faltar, pero también es la gracia. Es una prueba ideal para iniciarse en esto y creo que la gente lo va a disfrutar mucho". Desde luego, Manuel Monasterio (Gijón, 1973) está seguro de que va a gozar como un niño pequeño en el Trail de Gijón, una prueba de tres días que alterna el deporte y las actividades lúdicas con el monte Deva como marco natural. Las pruebas se inician en la noche del viernes con el Trail Nocturno Contrarreloj, una cita espectacular por el entorno y el montaje. El sábado tendrá lugar el Trail Corto, de 11,5 kilómetros, en el que tomará parte este año Monasterio. Irá acompañando ("si le puedo seguir, porque va muy rápido") a un compañero cadete del club TX Plus Vida, que promociona la donación, pero el atleta trasplantado ha visto el Trail de Gijón desde todas las perspectivas, cubriendo distintas distancias e incluso de voluntario.

Todas las perspectivas

"He corrido cuatro veces la distancia larga, otras dos fui como corredor guía de un compañero ciego, otros dos años más fui haciendo el remarcaje del recorrido...", recuerda el gijonés, que hace gala de vivir experiencias más que realizar pruebas deportivas. Lo más curioso es lo del marcaje, que en realidad supone realizar el recorrido dos veces. No entero, precisa, "porque un compañero va haciendo la parte baja y yo la alta". Todavía de noche, Monasterio coge su frontal y hace el recorrido antes de que salgan los primeros participantes, con el objetivo de remarcar algunas partes del circuito que puedan despertar dudas entre los atletas de esta carrera de montaña. "Hay marcas que durante la noche pueden moverse por el viento, algún animal, algún malintencionado que se la lleva de recuerdo...", explica. Luego ya toma parte en la carrera en sí.

De la angustia al deporte total

La historia de Manuel Monasterio es impactante. Gran aficionado al deporte desde chico, a los 35 años empezó a sufrir muchos calambres y gran cansancio. Los médicos lo achacaron en un primer momento al estrés, pero los problemas continuaban y al final afloró el diagnóstico: tenía los riñones de un niño de cinco años. Tras ocho meses de diálisis, finalmente en 2009 pudo recibir un trasplante renal. Y no solo ha vuelto a hacer vida normal, sino que realiza deporte a gran escala. Le da a todo. "Cuando acabo el año pienso en lo que quiero hacer la mitad del siguiente, y cuando acaba esa mitad pienso en la otra", dice Monasterio, tan polifacético que el último año ha realizado desde la carrera Quebrantahuesos, de ciclismo en ruta, hasta la maratón de Lisboa. Hace unas semanas cubrió una carrera de BTT por etapas y ahora prepara el Trail de Gijón, en el que debutó en 2015. "Hay un 'boom' enorme del trail, el correr ha vuelto a coger auge, y esta es una carrera que, aparte de ser en casa, es al lado de una ciudad grande y mueve mucha gente, es ideal para iniciarse en esto. Son circuitos que después, con el GPS o descargando el track, es muy fácil hacer en solitario", cuenta el deportista.

El deporte como motivación

Por tremendo que sea su periplo vital, a él le marcó su experiencia haciendo de guía de corredores ciegos: "Vas con una barra y con dos acompañantes, uno delante y otro detrás, la persona ciega en medio. No te puedes imaginar la capacidad que tienen para sentir, no me acostumbro y no lo entiendo. Es increíble todo lo que pueden percibir". Él se esfuerza en trasladar un mensaje de positivismo y de ánimo para las personas trasplantadas o en lista de espera. "La idea es mantenerme haciendo deporte, seguir motivando a la gente trasplantada o a la espera y transmitirles que el deporte es una medicina más y nos viene muy bien. Es verdad que he tenido mucha suerte, eso también hay que pensarlo, hay gente que con el trasplante sigue viviendo pero tiene unas condiciones peores. Pero mientras estés bien hay que aprovecharlo, que no se sabe cuándo puede cambiar la cosa".

Buena organización y mucho ambiente

De momento, el disfrute en el Trail de Gijón está garantizado. "En primer lugar, la organización es muy buena. Hay mucho ambiente, porque al estar cerca de Gijón hay mucha gente que sube a verla en bici o corriendo. Y además, una vez que acaba el evento la gente se queda porque en el camping tienes duchas, puedes tomar algo, comer... facilita mucho todo".

Tras el Trail Nocturno Contrarreloj de la noche del viernes, el sábado llega el Trail Corto, la modalidad de Andarines, más el Trail Infantil y el Trail Adaptado. Para el domingo, como fin de fiesta, quedan el Trail Mediano, de 19,5 kilómetros, y la prueba grande, el Trail de Gijón, de 26 kilómetros.