El Alimerka Oviedo Baloncesto se deja lo mejor para el final en Burgos y vuelve a ganar a domicilio (82-89)

El Alimerka Oviedo Baloncesto hizo un último cuarto casi perfecto ante el Tizona Burgos y consiguió así sumar su décima victoria de la temporada, la que le mantiene vivo en la lucha por el play-off de ascenso a la ACB y que deja casi certificada su permanencia en Primera FEB. Lo hizo ganando a un rival que está en un mal momento y en un lugar, Burgos, que se le da muy mal al equipo de Oviedo. Marques Townes, tras un flojo inicio de partido, se echó el equipo a las espaldas para acabar por todo lo alto y sumar el segundo triunfo seguido de los de Javi Rodríguez a domicilio.

Un inicio prometedor y un final demoledor

Lo mejor del OCB fue el principio y el final, con otros dos cuartos en los que parecía imposible que anotaran, especialmente en el tercero. Pero este equipo siempre aparece y sabe que le va a llegar su momento. Le sucedió algo parecido en el anterior encuentro a domicilio, ante el Alega Cantabria, en el que comenzaron con desventaja el último cuarto y a base de energía y actitud defensiva lograron imponerse. Un Oviedo Baloncesto que es, por encima de cualquier otra cosa, un bloque sólido y solidario en el esfuerzo.

Un activo Shelist y los triples de Faure y Calvin Hermanson permitieron al OCB coger la iniciativa en el primer cuarto. Parecía que tenían un dominicio claro, con un Tizona que solo hacía daño con su pívot Javonte Brown y con alguna acción aislada de Marquis Jackson. Pero, aunque el equipo de Javi Rodríguez llevaba la iniciativa, preocupaba un poco la actuación de Townes, cometiendo algunos errores groseros que supusieron pérdidas y puntos gratis para el rival.

Del +10 al empate antes del descanso

A pesar de todo, con un Lobaco que estuvo sensacional entrando a canasta, el OCB se fue diez arriba (16-26) y con la sensación de que podía correr e imprimir el ritmo que necesitaba en un partido clave para seguir soñando con hacer cosas grandes esta temporada. Pero entre el acierto que empezó a tener Tizona, metiendo triples de todos los colores, y un apagón ofensivo tremendo, el duelo se empezó a equilibrar. La fluidez del primer cuarto desapareció y la anotación, escasa, llegó sobre todo desde el tiro libre, dejándose el OCB bastantes por el camino. Se fue el partido a vestuarios con un empate a 42 que dejaba mejores sensaciones para los de Burgos, que habían logrado parar el arreón inicial de Oviedo, que para el conjunto asturiano, al que no le terminaban de salir las cosas. Oviedo había estado sujetado por momentos por un Cosialls que hizo un partido sensacional.

EN IMÁGENES: Así fue el Alimerka Oviedo Baloncesto-Súper Agropal Palencia en el Palacio de los Deportes / Miki López / Miki López

Un tercer cuarto cuesta arriba

Peor fueron las cosas en el tercer cuarto para el OCB. Mientras el Tizona encontraba canastas sencillas, por medio de Ayoze en muchos casos, con alguna buena acción también del joven asturiano Andy Huelves, con Zidek haciendo daño desde fuera, el equipo asturiano se sujetaba en las canastas de Lobaco y erraba demasiadas acciones sencillas, con un Parham que no tuvo su mejor día y un Faure al que le faltó contundencia por momentos. El equipo de Burgos vio una oportunidad de oro cuando se fue al final del tercer cuarto con siete puntos de ventaja (63-56).

La reacción liderada por Townes

Hasta que Marques Townes mandó parar y cambió el ritmo del partido. El último cuarto del OCB fue una exhibición de intensidad, de buenas decisiones en ataque, de mover bien el balón y de presionar al rival hasta cortocircuitarlo. Necesitó algo más de cinco minutos el equipo de Oviedo para, gracias a un triple de Lobaco, que fue, con 17 puntos, el máximo anotador del encuentro, ponerse por delante (70-69). Y ya no hubo forma de que el Tizona parara a un OCB que había encontrado su mejor baloncesto.

El Alimerka mira al play-off tras un triunfo clave antes del parón

El Alimerka se va al parón por las Ventanas clasificatorias para el Mundial 2027 en Catar con los deberes más que cumplidos. En las cinco últimas jornadas, las que van de la segunda vuelta, ha caído ante los tres primeros, Obradoiro, Leyma Coruña y Palencia, pero ha sido capaz de ganar dos partidos a domicilio, ante Alega Cantabria y Tizona, algo muy complicado en esta competición.

Noticias relacionadas

El próximo partido en el Palacio, el sábado 7 de marzo, será ante otro rival que se está jugando la permanencia, el Grupo Caesa Cartagena. Si se parecen un poco al Alimerka del último cuarto ante Tizona, las opciones de victoria serán grandes.