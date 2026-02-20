Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alivio en el Telecable: Marta Piquero, una de las mejores jugadoras del mundo, viaja con el equipo a Lérida

El equipo gijonés tratará de retomar el triunfo en la OK Liga ante el Alpicat, en mala situación clasificatoria pero muy mejorado, mientras el eNe Oposiciones CP Mieres descansa esta jornada

Marta Piquero, en el centro, celebra un gol con Ainara Anido y Nuria Almeida.

Mario Rodrigo

Gijón

La derrota en la pista del Vila-Sana por 4-2, que hizo perder al Telecable el liderato del grupo de la competición europea, fue lo de menos. El temor en el equipo asturiano lo generó la lesión en la rodilla de Marta Piquero, referente del equipo y una de las mejores jugadoras del mundo en la actualidad. Pasados los días, una sensación de alivio empieza a instalarse en el club fabril, ya que la lesión de la jugadora lenense parece ser menor. De hecho, Marta forma parte de la expedición del Telecable que se desplaza a Lérida, donde este sábado a partir de las 20 horas se mide al Alpicat Lleidanet.

Pendiente de pruebas finales

Piquero está todavía pendiente de una resonancia magnética para descartar definitivamente algo grave, pero la ecografía y las pruebas de estabilidad ya practicadas invitan al optimismo. Si el conjunto que entrena Natasha Lee quiere competir con garantías por los títulos en juego necesita inevitablemente del concurso de su mejor jugadora. En cualquier caso, su participación en el partido contra el Alpicat es muy dudosa, ya que la prioridad del club es la salud de la jugadora y evitar males mayores.

Objetivo, volver a ganar

El objetivo del Telecable para este partido es claro, recuperar la senda del triunfo que ha perdido en los últimos partidos, saldados con dos empates ligueros (ante el Bigues i Riells, 1-1, y frente al Cerdanyola, 2-2) y la citada derrota europea contra el Vila-Sana. En cualquier caso, el conjunto fabril mantiene sus opciones intactas en todas las competiciones: está clasificado ya para la Final a Cuatro de la WSE Liga de Campeones y los tropiezos ligueros tienen menos importancia teniendo en cuenta que la Federación Española ha recuperado el formato de los playoffs por el título.

El otro equipo asturiano que juega en la élite femenina del hockey sobre patines, el eNe Oposiciones CP Mieres, tiene descanso esta jornada, ya que debía enfrentarse al Coruña, retirado de la competición desde primeros de año.

