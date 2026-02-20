El gijonés Javier Argüelles, el secreto detrás del épico bronce de Ana Alonso en los Juegos de Invierno: "Se lo merece"

Un frente borrascoso oscurecía el cielo del Bormio (Italia) ayer, pero ni la nieve ni el frío podían deslucir el debut más esperado de estos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Habían pasado 54 años desde que Paquito Fernández Ochoa regalara a España su único y preciado oro olímpico en una disciplina invernal y por fin, se podía volver a soñar gracias al esquí de montaña gracias al triunfo de Oriol Cardona. La jornada se completó con España subiéndose de nuevo al podio gracias a un bronce épico de la granadina Ana Alonso. Un metal, este último, con influencia asturiana. El entrenador de Ana Alonso es el gijonés Javier Argüelles.

Oriol Cardona (Banyoles, 1994), doble campeón del mundo y campeón europeo de esta disciplina, lo reconocía días atrás: "Lo he apostado todo por estar aquí". Quizás si le hubieran preguntado de niño como imaginaba su debut olímpico, hubiera descrito exactamente los hechos del modo que han ocurrido y hubiera fantaseado con un triunfo arrollador sobre la nevada cumbre del Stelvio. Se coronó campeón olímpico (2:34.0), seguido del atleta neutral Nikita Filippov y el francés Thibault Anselmet.

Oriol Cardona tras su triunfo. / LNE

"Estoy abrumado. Esto es increíble. Llegar a meta ha sido una sensación que me ha dejado sin palabras", ha declarado Cardona. "Ya era hora" apuntó sobre que hubiera otro oro en las vitrinas españolas. Dedicó el triunfo a su abuelo. Mañana buscará nuevas medallas en relevo mixto (junto a Ana Alonso, quien es además su pareja) tras firmar un ciclo de resultados que lo sitúan en la primera línea internacional: campeón del mundo de sprint en Morgins 2025, plata mundial en relevo mixto —resultado que además dio a España el billete olímpico— y un inicio de temporada con victoria en la Copa del Mundo de Courchevel que le reforzó la confianza.

La superación de Ana

En septiembre sufrió un brutal atropello mientras entrenaba, pero Ana Alonso (Granada, 1994) no estaba dispuesta a quedarse fuera. "La gente me miraba como si estuviera loca, no pensaban que llegaría a los Juegos y hoy tengo la primera medalla", ha afirmado la esquiadora tras colgarse el bronce olímpico en sprints femeninos de esquí de montaña. Cinco meses después de ser embestida por un todoterreno en Sierra Nevada mientras iba en bicicleta y recuperarse en tiempo récord de las múltiples lesiones que sufrió al ser arrollada, la granadina, pareja de Oriol Cardona en los relevos mixtos, consiguió firmar un espectacular bronce en el debut olímpico del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026.

El regreso de Ana a las pistas llegó tras semanas de intenso trabajo junto a Javier Argüelles. El gijonés lleva una década dirigiendo los entrenamientos de la granadina. En el horizonte, unos Juegos y una medalla. Llegó en Italia. "Estamos muy contentos de haber conseguido algo tan difícil, tan histórico", señaló el gijonés tras la medalla de Ana. "Después de estos cuatro meses tan complicados, después de la lesión, llegar aquí ahora de esta manera y conseguir esta medalla olímpica es un sueño", apuntó. "Estoy muy contento por Ana porque se lo merece, todo el trabajo no de solo estos cuatro meses, de muchos años trabajando en la sombra, muchos años picando piedra en un deporte muy humilde. Se lo merece ", reiteró con orgullo Javier Argüelles.