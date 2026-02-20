Pese al delicado momento que viven los bolos asturianos en la actualidad, con cada vez menos peñas en activo, un grupo de amigos en Tuilla se niega a perder un deporte que es tradición en el Principado. Tras varios intentos sin éxito, en agosto de 2024 se decidieron a crear la Peña La Mudrera, la última en aparecer en la modalidad de la cuatreada y, curiosamente, la más numerosa en toda la región, demostrando que los bolos siguen teniendo su público. "Cuando surgió la gente no daba crédito, pero tuvimos una muy buena acogida. Pensamos que no íbamos a encontrar gente y ahora somos 19 miembros", reconoce su presidente, Bruno González.

La Mudrera desafía a la realidad

Durante las últimas décadas del siglo pasado, Tuilla llegó a tener dos peñas -que incluso llegaron a competir en la Primera División-, pero las boleras estaban en dos bares que acabaron cerrando y, desde entonces, la actividad se redujo. Hasta que en 2010 se creó la bolera de La Mudrera. "La mayor parte del año estaba parada. Solo jugábamos cuando había fiestas, pero siempre tuvimos la idea de la peña", prosigue Bruno, que admite muchas dificultades para formarla.

La Mudrera desafía a la realidad

Unos trabajaban, otros jugaban al fútbol y algunos continuaban sus estudios fuera… por x o por y hubo dos intentos fallidos. Hasta que en 2024 varios integrantes comenzaron a tirar fuerte por los bolos, creando la peña La Mudrera, formada por amigos y miembros del pueblo. "Muchos dejaron el equipo de fútbol y para seguir juntándonos nos vinimos a los bolos. La mayoría nunca habían jugado, pero se engancharon. De los 19, solo cuatro habían tocado una bola y uno había jugado federado", indica.

La Mudrera milita en la tercera categoría asturiana, la más baja, pero ganar tal vez es lo de menos. "Todo el que quiera venir a tirar unas bolas tiene la bolera abierta. Todos empezamos a un nivel similar y somos bastante malos. No ganamos a nadie", comenta González entre risas. Ahora entrenan dos días a la semana, martes y domingos, para seguir acercándose al triunfo. "Vamos apoyándonos unos a otros y la gente sigue. Al empezar al mismo nivel se ve la mejoría juntos. Hay muy buen rollo y todos somos amigos", destaca.

Lo que tiene claro Bruno González es que la afición por los bolos se mantiene. "Hicimos la peña y somos 19 personas. Interés hay, tal vez lo que no hay son condiciones favorables para que la gente empiece", asegura. La mayoría de miembros de la peña tienen unos 40 años. No hay niños, pero tratan de dar los pasos adecuados para que el relevo quede en buenas manos. "Hicimos dos talleres para ellos, pero la mayoría son hijos nuestros de entre cinco y nueve años y aún son muy pequeños para empezar a jugar", un trabajo previo sigue siendo muy importante. "Lo hacemos para que tengan la oportunidad que nosotros no tuvimos". Aunque para él la clave son los colegios. "Siempre que juegas por ahí la gente de las peñas es más mayor. O lo empiezan a enseñar en los colegios y se va a ir perdiendo la tradición", expresa.

César López, el maestro

Noticias relacionadas

El más veterano entre sus participantes es el tío de González, César López, que a sus 68 años sigue tirando bolos como el primer día. Su padre tenía uno de los dos bares con bolera en Tuilla muchos años atrás -Casa Amado, ya cerrado- y ahí empezó su afición, vigente en la actualidad. Tras más de una década alejado de los bolos por unos problemas en un hombro, López es uno más en la bolera para ayudar y aconsejar a los jóvenes, pero también para jugar. "Aquí se juntó un grupo de chavales que tienen afición y adquirieron un fuerte compromiso", expresa, y tiene claro que el día que consigan una victoria "haremos una fiesta cojonuda", dice entre risas.