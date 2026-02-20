Rodrigo Núñez y el grito de subsistencia del bolo palma: "Necesitamos boleras en los colegios, hay que actuar ya"

Si mala es la situación general del mundo de los bolos, en una decadencia continua acentuada tras la pandemia, la situación es casi desesperada en la modalidad de bolo palma o birle, la que se practica en la zona oriental de Asturias. El número de practicantes cae en picado, no hay cantera y las nuevas generaciones se desenganchan poco a poco de las tradiciones de sus mayores. LA NUEVA ESPAÑA continúa la serie en la que desmenuza el estado actual del deporte autóctono pulsando la opinión de Rodrigo Núñez (Pancar, Llanes, 61 años), un jugador de palma que se codeó con la élite y que ahora, todavía vinculado a la peña de su pueblo, ve con disgusto cómo languidece su deporte. "Hay que actuar ya", reclama el llanisco, que apuesta por devolver las boleras a los centros escolares y por poner en práctica la colaboración que prometió en su día el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez.

Cantidad y calidad, a menos

La radiografía de la situación del bolo palma es clara: una curva descendente con pendiente acusada. Así lo describe Rodrigo Núñez: "Yo llegué a conocer tres categorías en la liga regional, una primera con ocho equipos, una segunda con otros tantos y una tercera con catorce. Más la categoría infantil. Ahora solo hay una, unificada". Un caso sintomático es el de su sobrino Ico Núñez, proclamado campeón de Asturias de primera porque era el único jugador en esa categoría. La reducción del volumen va pareja a la bajada del nivel. "En mi generación todo el mundo sabía jugar a los bolos, mejor o peor. Cuando me enteré de que iban a poner el tiro máximo de 14 metros se me cayó el alma a los pies. Ahora me doy cuenta de que es eso o nada", se lamenta el exjugador, que sigue pasando a menudo por la peña de Pancar: "Hay muchas cosas que hacer en una peña, adecentar la bolera, acompañarlos... me gusta el ambiente".

Rocódromos por boleras

El diagnóstico de Núñez es desolador: "En las peñas que quedan en el Oriente, creo que siete u ocho, no hay cantera, ni infantiles ni juveniles. La categoría que más fichas tiene ahora mismo es la de veteranos. No es que no haya críos, es que no hay ni armadores". Esa falta de relevo, que es una sentencia de muerte a medio plazo, es lo que más preocupa al exjugador llanisco: "El tema de los colegios es fundamental. Estuve investigando las escuelas deportivas de Llanes, creo que son trece o catorce, y no hay bolos. Ojo, que me parece muy bien que haya muchos deportes; cuantos más, mejor. Pero bolos también. Y flaco favor hizo el Ayuntamiento de Llanes cuando quitó la bolera municipal y cubierta que había en los colegios para poner un rocódromo. Insisto, a mí los rocódromos me parecen muy bien, pero... ¿no había otro sitio donde ponerlos?".

Así que la receta del exjugador de palma para revitalizar la actividad pasa, en primer lugar, por divulgarla entre las nuevas generaciones, lo que inevitablemente lleva consigo una mayor implicación de las administraciones. "Se necesita que alguien apuesta por ello, apoyo institucional, que aquí no existe. En Cantabria sí, y mucho". La popularidad resiliente de los bolos en la comunidad vecina actúa como un agravante de la situación existente en Asturias. En Cantabria sigue habiendo una liga potente con varias categorías, una fuerte ayuda del gobierno autonómico y mayor vinculación social. "Forma parte de su cultura, en todos los pueblos una de las principales cosas que hacen en las fiestas es el certamen de bolos, y las escuelas municipales funcionan y muy bien, tienen mucha cantera. Es un espejo donde mirarnos", reflexiona Núñez, que pasó parte de su carrera bolística al otro lado de la frontera.

Rodrigo Núñez, lanzando el día de la inauguración del Museo de los Bolos en Panes, en 2003. / LNE

Conexión con Cantabria

Por la conexión con Cantabria discurre también otra de las iniciativas que, piensa Rodrigo Núñez, puede servir de agarradera para los bolos asturianos. "El actual presidente de la federación cántabra prometió una colaboración con la zona de bolo palma del Oriente de Asturias. No sé si hubo algún contacto o acercamiento, pero no se hizo nada, y yo creo que sería de gran ayuda una colaboración estrecha. ¿Cómo? Pues ellos tienen monitores deportivos y podrían hacer unos cursos por aquí, por ejemplo. Toda ayuda es poca".

Pero, claro, todo es inútil sin sitios en los que los mayores puedan practicar y los jóvenes iniciarse. "Sin boleras no hay boleros", resume Núñez, que insiste en el tema de los colegios: "No se puede quitar el único sitio en el que los críos puedan empezar a jugar. Que al final de 40 solo se apuntan tres o cuatro, pues bueno". Y remata con una petición a las peñas: "Que haya disponibilidad del juego, que las peñas tengan en un cajetín por ahí bolos y bolas, con un cartel: 'Están a disposición de los que quieran jugar, pero cuando acaben, por favor, recójanlo".