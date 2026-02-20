El Siroko, a por el cuatro de cuatro con su nuevo entrenador: "Ni antes éramos tan malas ni ahora tan buenas"

El Siroko Gijón Basketball tiene este sábado una oportunidad de oro para amarrar casi definitivamente la permanencia en Liga Femenina 2, el objetivo con el que partió el club en su primer año de trayectoria y que estuvo en duda al inicio de la campaña. Tras un mal comienzo, el equipo se ha ido consolidando y ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Tras la derrota en Avilés ante el Abril ADBA Sanfer se produjo el relevo en el banquillo: Carlos Fernández renunció y su relevo fue el director deportivo, Emilio Mauro. Después, tres triunfos en otras tantas jornadas antes de recibir en La Guía al colista del grupo, el TGN de Tarragona. "Esto es el fruto del trabajo previo, no solamente de tres semanas para acá. Ni antes éramos tan malas ni ahora tan buenas", resume Mauro mientras prepara el encuentro frente al conjunto catalán.

Un comienzo difícil

El entrenador gijonés admite que "al principio nos costó mucho entrar en la categoría, incluso llegamos a perder algún partido que parecía ganado. Hemos empezado a coger más ritmo, más cohesión, y están saliendo mejor las cosas. Ganando se mira todo de otra manera". Ahora toca refrendarlo venciendo al TGN: "Es un partido básico. De nada nos vale ganar al León, al Ibaizabal, a los de arriba, si luego perdemos contra el último. Es fundamental tener claro que el objetivo es la permanencia y hay que dejar tres por abajo; una victoria supondría dejar a uno a una diferencia muy grande". El Siroko lleva un balance de 8 victorias y 10 derrotas, por los 2 triunfos y 16 derrotas de las tarraconenses. Bajan tres, y el tercero por la cola es ahora mismo el Lleida, con 5 y 13, al que el equipo gijonés ya venció en la primera vuelta a domicilio y que tiene que visitar La Guía.

Mauro es muy precavido con el partido ante el colista. "Me da mucho miedo que nos confiemos, que pensemos que está hecho porque jugamos ante el último clasificado. Está haciendo resultados buenos, acaba de incorporar a una húngara que les da una rotación más y la jugadora importante que tienen (la nigeriana Brigitte Lefebvre-Okanwu) lleva tres partidos muy buenos".

Dénes, intangibles y más

La mejora del Siroko también se ha agudizado desde la llegada a Asturias de la húngara Anna Dénes, que se ha convertido en un pilar básico y ha descargado de responsabilidad a la canadiense Merissah Russell, que acumuló tres MVP semanales consecutivos asumiendo un cantidad tremenda de lanzamientos. Emilio Mauro aclara que "primero, Anna aportó en lo extradeportivo, ha sido una grata sorpresa que una jugadora que llega a mitad de temporada sin conocer nada se haga con el equipo en tan poco tiempo. Aparte, nos da su solidez, tiene todos los intangibles de los que tanto se habla y ofensivamente aporta, tanto fuera como dentro de la zona".

Anna Dénes captura un rebote durante un partido con el Siroko. / Marcos León

El Abril ADBA Sanfer recibe al Ointxe

Por arriba del Siroko en la clasificación, con diez victorias y 8 derrotas, se encuentra el Abril ADBA Sanfer, que ha perdido algo de fuelle en las últimas semanas pero quiere hacerse fuerte en casa para no pasar problemas. Las avilesinas reciben este sábado a las 20 horas en el Complejo Deportivo Avilés al Ointxe de Mondragón.