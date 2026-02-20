La tradición por los bolos se mantiene en Pumarabule 62 años después: recuerdos de dos campeones mundiales, la época dorada y hasta unos Juegos Olímpicos

Al hablar de los bolos en Asturias, la mayor tradición está en Pumarabule, un pequeño pueblo de la parroquia de Santa Marta Carbayín (Siero). Allí reside desde hace 62 años la Peña Bolística “El Arenal”, la más antigua del Principado en la modalidad de la cuatreada. En 1964, tan solo dos años después de la creación de la Federación Asturiana, un grupo de amigos que jugaba desde mucho antes fundó la peña, ubicada en el Bar Faustino. Un gran legado de un deporte autóctono que aún permanece en la actualidad.

En su época dorada, allá por los años 70, El Arenal llegó a tener 52 fichas solicitadas. "¡Había un auge enorme de aquella!", recuerda Octavio Rodríguez, uno de los fundadores de la peña. No hace tanto, en 2001, incluso tenía equipos A, B y C para competir. Sin embargo, a día de hoy solo quedan nueve integrantes, y no todos ellos juegan asiduamente. “La situación ha cambiado radicalmente”, lamenta Rodríguez.

La bolera del Bar Faustino, a rebosar, durante un campeonato en 1959, el año de su inauguración / PB "El Arenal"

Desde sus inicios la peña se instauró en la bolera del Bar Faustino -padre de Octavio-, una de las primeras cubiertas en Asturias y que fue inaugurada a bombo y platillo en 1959 con los mejores jugadores de la época. Miembros como Otilio López o Desiderio Díaz -que años después fue presidente de la Asturiana- jugaron desde el año de su fundación y más años más tarde se proclamaron campeones del mundo por parejas. Este último, incluso participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando se introdujeron los bolos como deporte de exhibición.

En el centro, Desiderio Díaz y Otilio López, campeones por parejas en un torneo de la época. / Cedidas

El propio Octavio y otro de los jugadores más destacados de la peña, José Luis “Potencia” -apodo que adoptó durante su etapa en la mina- recuerdan el boom de los bolos en los 2000. “De aquella viajaba por el mundo a competir a otros países”, dice el primero; mientras que potencia recuerda torneos de 24 horas en la calle como el que hubo en Arriondas o en el que se otorgaba un millón de pesetas para el campeón en Oviedo. “Realmente no fue hace tanto”, expresan. “Potencia”, natural de Pumarabule, ya no juega a sus 70 por motivos de salud, pero recuerda como si fuese ayer sus primeros días en la peña. “Aquí había muy buenos jugadores y jugaba acojonao por miedo a hacerlo mal, pero todos me ayudaban”.

A día de hoy son muchos menos, pero la esencia permanece. “Normalmente entrenamos dos o tres días a la semana, alguno más si pueden por disponibilidad. La semana pasada empezamos la temporada y es raro que haya una semana en la que no tengamos torneos”, dice el actual presidente de la peña, Abelardo López. El directivo estuvo durante 20 años alejado de los bolos, regresó en 2015 y admite que el verdadero cambió lo notó desde entonces, acelerado también, entre otros factores, por el Covid. “Mucha gente mayor dejó de jugar por miedo y muchas peñas desaparecieron”.

Por arriba, de izquierda a derecha, José Ramón Crespo, Desiderio Díaz, Mario Artidiello, Otilio López y Celestino R. Speroni, el quinteto de “El Arenal” en el encuentro de vuelta ante la PB Revingu (equipo asturiano de Bruselas), en Pumarabule. / PB "El Arenal"

La cantera, clave para el éxito

El futuro, a priori, no parece muy halagüeño, según apuntan los propios miembros. Al menos, si no se producen cambios. “Cada vez hay menos peñas y la base principal es que no hay colegios. De ahí siempre, siempre sale algún niño”, explica “Potencia”, mientras que Octavio tiene claro que “a los guajes si les das alicientes vienen”. Pero sigue habiendo motivos para la esperanza. Pese a que en la mayoría de peñas la edad media de sus integrantes cada vez es mayor, en El Arenal hay cantera. Nora Mojardín, de 19 años, e Iván Norniella, de 17 recién cumplidos, forman parte de la peña. “Cuesta mucho conseguir gente joven porque ya no saben lo que es, pero esta vez pudimos, casi de rebote”, explica López.

Norniella, más joven empezó a jugar a los bolos en 2022 en El Berrón, pero un año después se pasó a la de Pumarabule. "Jugaba también al fútbol y al judo, pero al final me decanté solo por los bolos”, expresa. Así, la pasada temporada participó en más de 20 torneos y ganó el Cajetilla en categorías inferiores, uno de los campeonatos más prestigiosos. “Eso me motiva a seguir y también lo bien que me lo paso. Conoces mucha gente”, comenta. Pese a todo, Norniella reclama más compañeros de su edad. “Tendría que haber más guajes. En juveniles somos muy pocos y a veces tengo que jugar con los mayores para poder participar en más partidas”, lamenta. Pese a todo, con gente como Norniella y Mojardín, el futuro en Pumarabule está en buenas manos.