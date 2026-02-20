Ventajas desaventajadas: el récord (negativo) que rompió el Avilés tras su descalabro en Balaídos

En el diccionario sigue sin haber sitio para un término que entendamos como antónimo de remontada, así que, de cara a la próxima actualización del tocho de casi 2.500 páginas, la RAE tendrá una buena oportunidad para aceptar propuestas. Y si los académicos no están convencidos todavía, que se fijen en la repetitiva y dura experiencia que, al respecto, está sufriendo el Real Avilés Industrial.

Les puede servir una expresión típica de la jerga deportiva, "contrarremontada", que los blanquiazules –a veces, de gris; a veces, de gualdiazul– están pronunciando de forma peligrosa y en reiteración desconocida, ya que es la primera vez en la historia que ocurre seis veces en la misma temporada.

Tan aciaga serie comenzaba en Salamanca, donde el equipo no solo se ponía por delante con un gol, sino con dos, para terminar cayendo (3-2) en una media hora final aterradora, aunque no solo por deméritos propios, también arbitrales. Y lo que sucedía en septiembre se repetía en noviembre, con la desdicha del gol del Celta Fortuna (1-2) llegado en tiempo de prolongación.

Lo de 2026 ya es digno de investigación. Bien en fangales, bien en tapetes, la fatal circunstancia se repitió cuatro veces más en el plazo de los 43 días que va desde el 3 de enero al 15 de febrero; es decir, a contrarremontada cada diez tardes, matinales o noches, que de todo hubo. Además, por aquello de las meigas, que es como llaman a las brujas hechiceras al otro lado del Eo, enfrente siempre hay un rival gallego: Ourense CF, Lugo, Arenteiro y Celta Fortuna. Y el caso de lo ocurrido en Vigo incluso encierra una eventualidad menos habitual todavía, la de cobrar ventaja en dos tramos diferentes, uno en la primera parte y otro en la segunda. Todo estéril.

Hasta ahora, el récord de contrarremontadas estaba establecido en la cinco de la temporada 2017-2018, con trastazos en los feudos del Tuilla, Langreo, Marino Luanco y Gijón Industrial, además del perpetrado ante el Colunga en el Suárez Puerta. Con la clasificación en la mano, aquella campaña es la peor de la historia del equipo, situado en el puesto 17 del nivel 4, de facto descendido hasta que la carambola del ascenso del Langreo a 2ªB le libraba de caer al quinto escalón.

Cuatro vuelcos negativos de marcador en una misma campaña se sucedieron tres veces más. En la 1984-1985, segunda de existencia del club, los infligían Osasuna Promesas, Nástic Tarragona (siete años antes de que en aquella tierra naciera el actual técnico, Dani Vidal), Alavés y Aragón, dependiente del Zaragoza. En tres de aquellos cuatro partidos, el primero en mover las tablas del añorado marcador simultáneo "Dardo" era Jesús Martín, pichichi de los primeros años industrialistas.

Los otros precedentes son de dos de las peores etapas. En el ejercicio 2007-2008, primero en el que los blanquiazules quedaba por debajo de la décima plaza en 3ª División, sucedían en las visitas a Universidad Oviedo, Navarro, Caudal y Langreo, con la dimisión de Pole González entretanto. Y en la 2018-2019, hasta dos veces en casa, frente a Ceares y Lealtad, además de en Mieres y en uno de los feudos donde más se sonrojó el industrialismo, el del La Madalena Morcín. Esta semana, precisamente, se cumplen siete años de aquella derrota en campo morciniego. Es oportuno recordarlo, para no olvidar de dónde se viene.

Noticias relacionadas

En la nocturnidad de mañana, contra el Real Madrid Castilla, cualquier jugador, cualquier técnico, cualquier seguidor blanquiazul firmaría cantar gol antes que el rival, por mucho que, visto lo visto, pueda parecer contraproducente. Ya solo faltaba que ese fuera el problema. Lo que el colectivo debe aprender es a gestionar los momentos y demostrar que ser uno de los más veteranos de la categoría tiene que servir para algo.