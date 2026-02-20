La Vuelta Ciclista a España femenina llega al infierno del Angliru: así serán las dos terribles etapas que pasarán por Asturias

La Vuelta Ciclista a España femenina 2026 vivirá dos auténticos etapones de alta montaña en el Principado de Asturias, con final en dos de los puertos más exigentes del norte peninsular. Este año no habrá etapas en verano, en La Vuelta masculina, pero el espectáculo llegará antexs, en mayo, con una Vuelta femenina que será probablemente la más dura de la historia.

Final de altura en el Angliru

La ronda concluirá el 9 de mayo en la cima del Angliru, en Riosa, en la que será la primera vez que el pelotón femenino afronte esta ascensión mítica. La edición constará de siete etapas, arrancará en Galicia el 3 de mayo y se decidirá en tierras asturianas. La etapa decisiva partirá de Pola de Laviana y tendrá como juez supremo al Angliru, un puerto que por su dureza está llamado a marcar el desarrollo y la clasificación general.

Les Praeres, antesala decisiva

Un día antes, el 8 de mayo, las ciclistas afrontarán otro coloso asturiano: Les Praeres de Nava, final de la penúltima etapa. La jornada arrancará en Gijón y terminará en el exigente muro de la Sierra de Peñamayor. Les Praeres ya fue escenario de finales memorables en la Vuelta masculina. En 2018, el británico Simon Yates logró allí una victoria clave que le permitió vestirse de líder y mantener el maillot rojo hasta Madrid. En 2022, el triunfo fue para Louis Meintjes, mientras que Remco Evenepoel reforzó su liderato camino de su victoria final. Las ciclistas llegarán a Asturias después de que el jueves hagan una etapa que transcurrirá por la provincia de León.

El ciclismo femenino, cada vez más exigente

La inclusión del Angliru confirma el salto de dureza en el ciclismo femenino internacional. Las grandes vueltas han incrementado su nivel de exigencia en los últimos años: el próximo Tour de Francia femenino incluirá el Mont Ventoux, mientras que el Giro femenino contará con una etapa con final en Sestriere.

El Angliru, leyenda de La Vuelta

Descubierto a finales del siglo pasado en la búsqueda de nuevos desafíos, el Alto del Angliru se convirtió en mito incluso antes de su estreno. Cuando se anunció su inclusión en La Vuelta, con rampas de porcentajes nunca vistos hasta entonces, la noticia dio la vuelta al mundo. Su primera ascensión, en 1999, dejó una imagen icónica: la victoria de José María Jiménez “El Chava”, emergiendo entre la niebla tras un esfuerzo agónico ante miles de aficionados. Desde entonces, el Angliru y La Vuelta forman un binomio inseparable.

Diez ascensiones en la Vuelta masculina

Entre 1999 y 2025, el Angliru ha sido incluido en diez ocasiones en la Vuelta a España masculina. La última vez fue en 2024, en la decimotercera etapa disputada el 13 de septiembre, cuando João Almeida se impuso por delante de Jonas Vingegaard. En 2023, la victoria fue para Primoz Roglic, también con Vingegaard a su estela. Además de “El Chava”, han conquistado la cima corredores como Roberto Heras, Gilberto Simoni, Kenny Elissonde y Alberto Contador, vencedor en dos ocasiones (2008 y 2017).

Presentación oficial en A Coruña

La organización desvelará el recorrido completo de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es en una gala que se celebrará el 9 de marzo a las 19:00 horas en A Coruña. El acto será retransmitido por RTVE y a través de los canales digitales oficiales de la carrera.