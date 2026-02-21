El Círculo Gijón Baloncesto, en busca de la solidez para pelear contra el potente Valladolid

Una tarea hercúlea le espera al inestable Círculo Gijón Baloncesto en la jornada previa al parón de la ventana FIBA, este domingo en la pista del Valladolid (18 horas). Aguarda al equipo asturiano el líder del grupo Oeste de Segunda FEB, que a medida que avanza la competición está afinando más en su teórico potencial. El Círculo, en posición de descenso después de acumular cuatro triunfos y catorce derrotas hasta la fecha, mira hacia sí, hacia cómo mejorar el rendimiento de las últimas semanas, mientras aguarda las finales que le restan para mantener la categoría. "Las últimas derrotas se fundamentaron en no ser capaces de jugar con solidez los 40 minutos, en las desconexiones en algunos de los cuartos. Vamos a intentar jugar más concentrados, intentar estar metidos los 40 minutos", apunta su entrenador, Nacho Galán.

Un rival fuerte y en su casa

La fortaleza del rival y el hecho de jugar en su pista son factores que, a juicio del entrenador gijonés, convierten el partido en un reto complicado. "El Valladolid es uno de los trasatlánticos de la competición, un recién descendido de Primera FEB que es el máximo favorito para ascender. Nos espera un pabellón con mucho ambiente y es un partido bonito de jugar, de los que nos gusta a todos formar parte", subraya el entrenador del Círculo, que confía en "hacerlo lo mejor posible. Creo que en el partido de la primera vuelta no estuvimos tan lejos de ganar, y vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. Dependemos de que los jugadores estén sólidos, de que hagamos una buena defensa y de que seamos capaces de tirar con acierto".

Galán señala que el escenario del encuentro, el polideportivo Pisuerga, le trae "cierta nostalgia": "Cuando yo tenía 25 o 26 años tuve la oportunidad de incorporarme al cuerpo técnico de aquel famoso Forum Filatélico. Por cuestiones personales rechacé esa opción, de lo cual no me arrepiento porque estoy muy a gusto con mi vida y en el Círculo, pero es un club que me trae buenos recuerdos y al que admiro mucho".

Nacho Galán, durante un partido en el Palacio de los Deportes de La Guía. / Juan Plaza

Esperando la hora de la verdad

Tras el parón de la ventana empezará la hora de la verdad para el equipo gijonés. Necesita subir un puesto en la clasificación y superar al Valle de Egüés (en cuya pista debe jugar, en La Guía ganaron los navarros por 95-98) para eludir las posiciones de descenso directo. El que termine tercero por la cola deberá jugar una eliminatoria contra el antepenúltimo del grupo Este para evitar ser el quinto descendido. El cuarto por la cola, que libra, es ahora mismo el Logrobasket, que le saca tres triunfos y el average al Círculo.