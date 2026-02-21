La crisis reinventa la defensa: la previa del partido del Avilés ante el Madrid Castilla

Dani Vidal vive sus días más complicados en el banquillo del Avilés. El conjunto avilesino está en el momento más duro de su temporada, sumando cuatro derrotas consecutivas en plena crisis de lesiones. El técnico catalán tan solo cuenta con cuatro defensas disponibles ante el Madrid Castilla, conjunto que, tras su cambio de entrenador, le está costando mantener el ritmo de puntuación que llevaba. Una situación que ha llevado a estudiar saltar esta noche al Suárez Puerta con defensa de tres. Los avilesinos necesitan ganar para alejarse del descenso, situado a tres puntos.

Todos los ojos apuntan a Osky. El lateral ovetense es la gran duda en defensa del Avilés, dadas ya las bajas confirmadas de Guzmán Ortega, Andrés Carmona y Eze. El asturiano sufrió un duro golpe, como reveló Vidal, durante un entrenamiento de esta semana y desde el club lo han estado mimando para que pueda jugar ante el Madrid Castilla. Con él entre algodones, los otros tres nombres que ocuparán la zaga del Avilés serán Campabadal, Babin y Grigore, aunque cabe la posibilidad de que jugadores como Gete o Isi Ros tengan que reconvertir su posición para echar una mano en la parcela defensiva.

Donde hay más dudas es en la portería. Dani Vidal dio la sorpresa en la visita a Balaídos mandando al banquillo a Álvaro Fernández para darle la alternativa a Nando Almodóvar, que terminó encajando cuatro tantos. El técnico tampoco quiso desvelar sus cartas antes de tiempo y no aclaró quién será su elegido para tratar de frenar a los talentosos mirlos blancos.

Enfrente estará un Madrid Castilla que, como suele ser habitual, es una cuna de talento. Eso sí, varios de sus jugadores más talentosos, véase Daniel Yáñez o Thiago Pitarch (que debutó con el primer equipo en Champions ante el Benfica), han estado durante esta semana con la selección española sub-19, por lo que es probable que no puedan tener muchos minutos en el Suárez Puerta. Aun así, nombres como Loren Zúñiga, que en la ida anotó un doblete, o Manuel Ángel dan al conjunto blanco muchas armas para tratar de hacer daño a un Avilés en crisis.