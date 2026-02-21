Desafío ante los millones de Valdebebas: estos son los jugadores más valiosos del Madrid Castilla, rival del Avilés

Que la cantera del Real Madrid es una de las mejores del mundo es algo de lo que no hay duda. Cada año salen de Valdedebas jugadores que van directos a las plantillas de los principales equipos de Primera y Segunda División. Además, otros gigantes del mundo del fútbol tienen permanentemente sus ojos puestos en el talento que curte el conjunto blanco. Pero, además, los números avalan esas ideas. La del Castilla es, según el portal especializado Transfermarkt, la plantilla más cara de toda Primera Federación con un valor de 26,85 millones de euros. Por poner en contexto, la plantilla del Sporting de Gijón vale 26,9 millones, según esta misma página. En el otro lado de la balanza está el Avilés, cuyos jugadores suman un valor de 3,63 millones, casi nueve veces menos que el filial blanco. El desafío ante los millones está servido.

Entre la lista de los mirlos blancos más valiosos destacan seis nombres, a los cuales Transfermarkt les da la misma valoración, tres millones de euros. El primero de ellos es David Jiménez, uno de los nombres más conocidos del filial madridista. El lateral derecho saltó a la fama en el último encuentro del Real Madrid en Mestalla, cuando Álvaro Arbeloa, su entrenador durante este inicio de campaña, apostó por él como titular para jugar ante el Valencia.

Los centrales del futuro

Otro de los nombres más conocidos es el del Víctor Valdepeñas. El joven defensor puede actuar tanto de lateral izquierdo como de central y tiene una calidad que en el fútbol de élite se busca mucho: es zurdo. Esa polivalencia y la posibilidad de jugar en el sector izquierdo de la defensa ha hecho que equipos como el Arsenal, líder de la Premier League, se haya fijado en él de cara al próximo mercado de fichajes. Junto a él suele jugar Joan Martínez, otro de los nombres con mayor proyección de Valdedebas. Eso sí, el Suárez Puerta no podrá ver su talento, ya que el valenciano debe cumplir ciclo de tarjetas. Tras recuperarse de una rotura de cruzado en una pretemporada con el primer equipo, el central está volviendo a encontrar a su mejor nivel en la zaga madridista.

Talento en la medular

Otro de los nombres de la lista millonaria de Valdedebas es Jorge Cestero. El pivote blanco también ha debutado con el primer equipo, con el que ha jugado tanto en liga como en Champions. De hecho, estuvo presente en el último encuentro de la fase de liga entre el Madrid y el Benfica que terminó decidiéndose con un tanto del portero del conjunto luso. Su compañero en la sala de máquinas merengue es Thiago Pitarch que, como Cestero, también ha jugado la Champions. En su caso, fue el último cambio en la última victoria madridista en el Estadio da Luz. Ambos son dos de los centrocampistas más ilusionantes del fútbol español y son varios los equipos de Primera División que piensan en hacerse con sus servicios de cara a la próxima campaña.

El último de la lista de los más valiosos del Castilla es Diego Aguado. El central, internacional con las categorías inferiores de la selección, fue un pilar atrás para Arbeloa y ahora lo es para su nuevo técnico, Julián López. Tras él llegan nombres que apuntan a dar mucho que hablar durante los próximos años como Mario Rivas, Jesús Fortea o Dani Yáñez.

Por la parte avilesina el jugador más valioso es un Christian Rivera que, según Transfermarkt, vale 350.000 euros. Por detrás tiene a nombres como Javi Cueto y Santamaría, que están tasados en 250.000 euros, o Isi Ros, Álvaro Fernández o Campabadal, todos ellos tasados en 200.000 euros. Ahora, tendrán que dar el do de pecho para superar al talento millonario de Valdedebas y, con ello, poner fin a la mala racha que está sufriendo el Avilés.