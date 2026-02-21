EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés - Real Madrid Castilla de Primera Federación (0-0)

El Avilés quiere dar un puñetazo encima de la mesa y, para ello, que mejor que tratar de tumbar a una de las canteras con mayor talento de todo el fútbol español. El cuadro asturiano se enfrenta al Madrid Castilla en el peor momento de su temporada, tanto por los resultados como por la crisis de lesiones que está sufriendo en su defensa. Aun así, los blanquiazules quieren dar la sorpresa ante un conjunto madrileño que, tras el cambio de entrenador, no acaba de arrancar. La gran novedad en el lado local es la titularidad de Christian Rivera, uno de los fichajes invernales.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Grigore, Isi Ros; Gete, Christian Rivera, Kevin Bautista; Raúl Rubio, Uzkudun y Cayarga.

Alineación del Madrid Castilla: Fran González; David Jiménez, Mario Rivas, Lamini Fati, Diego Aguado; Cestero, Manuel Ángel, Pol Fortuny; Dani Yáñez, Loren Zúñiga y Palacios.

Minuto 9. Primer cambio en el Avilés. Sale Uzkudun, lesionado, y entra Santamaría.