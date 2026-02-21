Emilio Mauro suma su cuarta victoria seguida con el Siroko, que roza la permanencia en Liga Femenina 2 de baloncesto

Cuatro victorias en cuatro partidos desde que llegó al banquillo. Ese es el balance del nuevo entrenador del Siroko Gijón Basketball, Emilio Mauro, después de que el conjunto gijonés derrotara en el Palacio de los Deportes de La Guía al colista TGN (81-59) y dejara prácticamente asegurada la permanencia en Liga Femenina 2 en el debut competitivo del club. No fue fácil el inicio del partido para el equipo local, que sumó pérdidas de balón, fallos en tiros muy fáciles y rebotes defensivos perdidos. Eso, sumado al buen movimiento de balón de las tarraconenses, dio como resultado ventaja visitante al término del primer cuarto (16-19). La igualdad continuó prácticamente todo el segundo cuarto, en el que se vio una mejoría del Siroko, más centrado en defensa y rebote. El inconmensurable trabajo bajo los aros de Sofía Hamidi y los chispazos ofensivos de Merissah Russell voltearon la situación al descanso (42-37).

Segunda mitad sin historia

En la segunda mitad no hubo partido. Desde el principio las jugadoras del Siroko estuvieron más metidas, cortocircuitando la circulación de balón de las visitantes, que perdieron toda su eficacia ofensiva. A eso se sumó el cierre del rebote defensivo y las rápidas transiciones, conducidas incluso por las jugadoras grandes, que desarbolaron al TGN. El tercer cuarto terminó con triunfo local por 69-49 y los últimos diez minutos sobraron. Mauro se permitió incluso el lujo de dar descanso a Merissah Russell, que a pesar de todo terminó con 25 puntos. Hamidi sumó 16 puntos y 10 rebotes para una valoración de 25 créditos, siendo con la canadiense la jugadora más destacada dentro de una demostración coral. Con este triunfo (lleva cinco de seis en la segunda vuelta), el Siroko abre una distancia de cuatro partidos con la zona de descenso.

Victoria también trascendente la que consiguió el Abril ADBA Sanfer en el Quirinal ante el Ointxe de Mondragón (62-49). El equipo avilesino sufrió en la primera mitad, que terminó un solo punto por delante, pero en la segunda parte apretó las clavijas en defensa y eso le sirvió de impulso para tumbar al conjunto vasco. Fue un esfuerzo colectivo el del equipo avilesino. La más destacada, numéricamente hablando, fue la pivot Taylor Janssen, que concluyó el choque con 13 puntos y 10 rebotes. El 2 de 22 en triples no frenó al ADBA, bien situado en la clasificación con 11 triunfos y 8 derrotas.

Debut de altura en el Navia

En Tercera FEB, el último jugador en ver tramitada su ficha con el Navia La Magaya, Diamond Onwuka, resultó providencial en el triunfo del equipo occidental sobre el Sigaltec de Villagarcía de Arosa (79-69), una victoria muy importante para seguir aspirando a la permanencia. El jugador nacido en Mataró conectó cuatro triples para sumar 21 puntos, en una gran actuación que acompañó Javier Prieto con otros 22 puntos. La cruz fue para el Universidad de Oviedo, que perdió un igualadísimo partido en casa a manos del Xiria (99-101). Djigui Diarra, con 24 puntos, 17 rebotes y 37 créditos de valoración, fue el más destacado del equipo ovetense.