Fallece a los 79 años Maximino Martínez, histórico presidente de la Federación Asturiana

El fútbol asturiano dice adiós a Maximino Martínez Suárez. El que fuera presidente de la Federación Asturiana de Fútbol falleció este sábado, a los 79 años. Delicado de salud en los últimos tiempos, especialmente tras la pandemia, llevaba desde el 2021 fuera del ente federativo. "Maxi" fue entonces relevado en el cargo por José Ramón Cuetos Lobo, quien durante años le acompañó en distintas funciones. Entre sus logros, cerró su etapa destacando la reforma y mejora de las instalaciones federativas en Roces, así como la nueva sede unificada de la Federación Asturiana y de la Mutualidad de Futbolistas.

Maximino Martínez Suárez (Pola de Siero, 16 de junio de 1946) accedió a la presidencia de la Federación Asturiana el 24 de octubre de 1994, aunque en los seis años anteriores había formado parte de la junta directiva de Manuel Vega-Arango. Maxi fue uno de los grandes apoyos de Ángel María Villar. Tras la marcha de Villar, Maximino Martínez mantuvo su influencia en el Federación Española con Luis Rubiales, que le distinguió con la insignia de oro y brillantes. Maxi, además, fue presidente de la Mutualidad de Futbolistas Españoles.

Vinculado desde su juventud al fútbol, fue jugador del Siero, Condal, Piloñesa, Astorga y Europa. Tras colgar las botas, su etapa como directivo se inició en el Unión Popular de Langreo, siendo además fundador del Lada Langreo. "Ser Presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias durante tanto tiempo ha sido un honor para mí. Me voy orgulloso, agradecido, tranquilo y optimista con relación al futuro de la Federación Asturiana de Fútbol, esperando que el nuevo equipo directivo que surja tras las elecciones del mes de octubre cuente con el apoyo, la comprensión y el cariño que yo he tenido, porque el más beneficiado será el fútbol asturiano", destacó el propio Maximino Martínez, en su carta de despedida a la Federación Asturiana, en 2021