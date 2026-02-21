Fallece a los 79 años Maximino Martínez, histórico presidente de la Federación Asturiana
El dirigente sierense marcó una época en el deporte regional: impulsó las nuevas instalaciones en Roces y la unifación de su sede tras iniciarse como directivo en el Unión Popular de Langreo
El fútbol asturiano dice adiós a Maximino Martínez Suárez. El que fuera presidente de la Federación Asturiana de Fútbol falleció este sábado, a los 79 años. Delicado de salud en los últimos tiempos, especialmente tras la pandemia, llevaba desde el 2021 fuera del ente federativo. "Maxi" fue entonces relevado en el cargo por José Ramón Cuetos Lobo, quien durante años le acompañó en distintas funciones. Entre sus logros, cerró su etapa destacando la reforma y mejora de las instalaciones federativas en Roces, así como la nueva sede unificada de la Federación Asturiana y de la Mutualidad de Futbolistas.
Maximino Martínez Suárez (Pola de Siero, 16 de junio de 1946) accedió a la presidencia de la Federación Asturiana el 24 de octubre de 1994, aunque en los seis años anteriores había formado parte de la junta directiva de Manuel Vega-Arango. Maxi fue uno de los grandes apoyos de Ángel María Villar. Tras la marcha de Villar, Maximino Martínez mantuvo su influencia en el Federación Española con Luis Rubiales, que le distinguió con la insignia de oro y brillantes. Maxi, además, fue presidente de la Mutualidad de Futbolistas Españoles.
Vinculado desde su juventud al fútbol, fue jugador del Siero, Condal, Piloñesa, Astorga y Europa. Tras colgar las botas, su etapa como directivo se inició en el Unión Popular de Langreo, siendo además fundador del Lada Langreo. "Ser Presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias durante tanto tiempo ha sido un honor para mí. Me voy orgulloso, agradecido, tranquilo y optimista con relación al futuro de la Federación Asturiana de Fútbol, esperando que el nuevo equipo directivo que surja tras las elecciones del mes de octubre cuente con el apoyo, la comprensión y el cariño que yo he tenido, porque el más beneficiado será el fútbol asturiano", destacó el propio Maximino Martínez, en su carta de despedida a la Federación Asturiana, en 2021
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas