La furiosa salida de un Telecable sin Marta Piquero le regala un triunfo plácido ante el Alpicat ilerdense (1-4)

Había hambre de victoria en el Telecable, después de varios partidos de sinsabores, y el resultado fue demoledor. El conjunto gijonés, que no alineó a Marta Piquero por precaución (la jugadora de Pola de Lena tiene una lesión de rodilla) salió como un vendaval a la pista del Lleidanet Alpicat y en ocho minutos había marcado cuatro goles, lo que le permitió vivir una jornada plácida. No se había cumplido medio minuto cuando un gran gesto técnico de Ana Catarina le permitió enviar al fondo de la red la bola que había sido impulsada por Mariona Colomer. Fue la propia Mariona la autora del segundo, en el minuto dos, merced a un disparo lejano, y del tercero, aprovechando un rechace de la portera. María Igualada hizo el cuarto en el minuto 8. Hubo alguna oportunidad más para las de Natasha Lee, que se vieron frenadas por el cambio defensivo de las locales, que se colocaron en zona en rombo para obstaculizar la rápida circulación de bola del Telecable.

La táctica le funcionó al Alpicat. Había menos huecos, y el equipo asturiano tampoco tenía excesiva prisa por atacar, habida cuenta del marcador holgado que tenía a su favor. Así las cosas, los minutos transcurrieron de forma algo más insípida. Fue en el tramo final cuando más se animó el equipo catalán. Primero forzó un penalti, que se encargó de neutralizar Aine, portera asturiana de la segunda mitad, en el lanzamiento inicial y en el rechace. Sin embargo, la exclusión de Nuria Almeida desembocó primero en un tiro al larguero y después en el gol del honor del Alpicat.

Ganaron los dos grandes rivales del Telecable por el título, el Fraga y el Vila-Sana, pero este en la pista del Palau. Las derrotas del Palau y del Bembibre consolidan al equipo gijonés en el tercer puesto de la tabla, dejando muy asequible la clasificación para los playoffs por el título, que juegan los cuatro primeros. El miércoles 25 hay jornada intersemanal en la OK Liga: el Telecable recibe al poderoso Vila-Sana y el eNe Oposiciones CP Mieres al Palau.