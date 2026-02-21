Nuevo partido vital para el Pasek Belenos, en Pozuelo
N. L.
Avilés
Con el refuerzo moral y clasificatorio del contundente triunfo ante Les Abelles todavía fresco, el Pasek Belenos juega esta tarde ante el Pozuelo otro partido clave para su permanencia en la División de Honor Élite. El choque está programado para las cinco de la tarde y una nueva victoria podría incluso sacar a los avilesinos del descenso.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
La gasolina es más cara en Asturias que en otras regiones por la falta de oleoducto, aseguran las petroleras
Una ciudad que se viste de teatro para que todo salga "Feten", la Feria de Artes Escénicas para niños, niñas y familias arranca hoy en Gijón
2025, un año fantástico para el Real Grupo de Cultura Covadonga
Contenido ofrecido por Real Grupo de Cultura Covadonga
El Palacio y el Alimerka OCB, los cimientos para soñar
Contenido ofrecido por Alimerka OCB