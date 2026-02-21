Pedro Herrero y Meritxhell Nava, primeros protagonistas de un radiante Trail de Gijón
La atleta del Langreo Trail Team y Andrés González, del Avientu, lideran el gran premio tras la disputa del Trail Nocturno y del Trail Corto
El tiempo dio por fin una tregua y asomó con fuerza el sol, justo lo que necesitaba el Trail de Gijón para mostrarse radiante. La prueba gijonesa, que reúne a cientos de participantes de toda Asturias y de regiones limítrofes, celebró el Trail Nocturno, la noche del viernes, y el Trail Corto, en la mañana del sábado, y ya se dejaron ver los atletas que van a marcar estas jornadas. Pedro Herrero, del Grupo de Montaña Llamaello, y Meritxhell Nava, del Langreo Trail Team, se impusieron en la carrera corta, mientras que el gran premio que combina todas las carreras, tras estas dos primeras jornadas, está dominado por la citada atleta del club langreano y por Andrés González, del club Avientu.
Gran vistosidad
El Trail de Gijón se abrió por todo lo alto con la carrera nocturna, de gran vistosidad gracias al formato, una contrarreloj de 5 kilómetros con salidas consecutivas, y el lanzamiento de fuegos artificiales. La clasificación masculina la encabezó Andrés González, seguido de David Guedelha, del Oriente Atletismo, y del castellano-leonés Raúl Llamas. El siguiente asturiano, Alejandro Valeiro, entró con el quinto mejor tiempo. Meritxhell Nava fue la mejor mujer, por delante de Carmen García-Riaño, del Recta Final Toscaf luarqués, y de Iuliana Popescu, del Avientu.
Monólogo de Nava, remontada de Herrero
El Trail Corto, con los dorsales agotados hace semanas gracias a su popularidad, constaba de un recorrido de 11,5 kilómetros. Otro monólogo de Meritxhell Nava, por delante de Inés Muñiz, del GM Llamaello, y de Iuliana Popescu. La carrera masculina estuvo más reñida. Si en la primera mitad, en el ascenso al monte Deva, coronó primero Andrés González, después remontó Pedro Herrero. Tercero en la meta fue Jesús Álvarez, de Castilla y León, mientras que el cuarto lugar fue para David Guedelha, del Oriente.
Gran ambiente
Entre ambas pruebas, la primera muestra de que el Trail de Gijón es más que una prueba deportiva. El entorno del camping de Deva vivió un gran ambiente, con abundante presencia de atletas, acompañantes y curiosos. La jornada del domingo está reservada para el Trail Mediano, de 19 kilómetros, y la prueba grande, el Trail Gijón, de 26.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado