Pedro Herrero y Meritxhell Nava, primeros protagonistas de un radiante Trail de Gijón

El tiempo dio por fin una tregua y asomó con fuerza el sol, justo lo que necesitaba el Trail de Gijón para mostrarse radiante. La prueba gijonesa, que reúne a cientos de participantes de toda Asturias y de regiones limítrofes, celebró el Trail Nocturno, la noche del viernes, y el Trail Corto, en la mañana del sábado, y ya se dejaron ver los atletas que van a marcar estas jornadas. Pedro Herrero, del Grupo de Montaña Llamaello, y Meritxhell Nava, del Langreo Trail Team, se impusieron en la carrera corta, mientras que el gran premio que combina todas las carreras, tras estas dos primeras jornadas, está dominado por la citada atleta del club langreano y por Andrés González, del club Avientu.

Gran vistosidad

El Trail de Gijón se abrió por todo lo alto con la carrera nocturna, de gran vistosidad gracias al formato, una contrarreloj de 5 kilómetros con salidas consecutivas, y el lanzamiento de fuegos artificiales. La clasificación masculina la encabezó Andrés González, seguido de David Guedelha, del Oriente Atletismo, y del castellano-leonés Raúl Llamas. El siguiente asturiano, Alejandro Valeiro, entró con el quinto mejor tiempo. Meritxhell Nava fue la mejor mujer, por delante de Carmen García-Riaño, del Recta Final Toscaf luarqués, y de Iuliana Popescu, del Avientu.

Monólogo de Nava, remontada de Herrero

El Trail Corto, con los dorsales agotados hace semanas gracias a su popularidad, constaba de un recorrido de 11,5 kilómetros. Otro monólogo de Meritxhell Nava, por delante de Inés Muñiz, del GM Llamaello, y de Iuliana Popescu. La carrera masculina estuvo más reñida. Si en la primera mitad, en el ascenso al monte Deva, coronó primero Andrés González, después remontó Pedro Herrero. Tercero en la meta fue Jesús Álvarez, de Castilla y León, mientras que el cuarto lugar fue para David Guedelha, del Oriente.

Gran ambiente

Entre ambas pruebas, la primera muestra de que el Trail de Gijón es más que una prueba deportiva. El entorno del camping de Deva vivió un gran ambiente, con abundante presencia de atletas, acompañantes y curiosos. La jornada del domingo está reservada para el Trail Mediano, de 19 kilómetros, y la prueba grande, el Trail Gijón, de 26.