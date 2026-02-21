Quicala da oxígeno al Avilés: meritorio empate ante un Madrid Castilla que acabó con diez (1-1)

Parecía que todo estaba en contra del Avilés. Una lesión en el minuto 10, un gol del Castilla en la primera clara que tuvo, una defensa rival que no se resqrebajaba... Hasta que, cuando ya casi se había esfumado toda esperanza, apareció Quicala. El extremo blanquiazul ha dado oxígeno a un equipo que, a pesar de jugar durante más de media hora contra diez, no parecía poder superar el muro blanco. Los asturianos han conseguido un meritorio empate para cortar su racha de derrotas consecutivas y se aseguran no acabar la jornada en puestos de descenso. Respira el Suárez Puerta.

Dani Vidal dio continuidad a la defensa de tres que sacó en Balaídos, aunque esta vez con diferentes actores. La crisis de lesiones atrás obligó al técnico a reconvertir a Gete como central, acompañando a Babin y Grigore. Los costados fueron para Campabadal y un Isi Ros que, desde los primeros compases, empezó a llevarse los aplausos de la grada. Además, el catalán le dio por primera vez a Christian Rivera, acompañado en la sala de máquinas a Kevin Bautista.

Avisó pronto el Avilés con un cabezazo de Gete, aunque la pelota era para el Madrid Castilla. Pronto los talentosos jugadores blancos empezaron a tomar a dominar la posesión, con el Avilés tratando de hacer daño de dos maneras: o presionando a la defensa rival, con especial mención al desgaste de Isi Ros y Rubio en ese trabajo, o saltando al contragolpe. Eso sí, a nivel defensivo los blanquazules tenían la batalla ganada.

A este Avilés parece que le ha mirado un tuerto porque, antes de llegar al minuto 10, Uzkudun dijo basta. El delantero vasco, el fichaje invernal que mejor está funcionando hasta el momento, se echó la mano atrás, consciente de que se había roto. Saltó Santamaría, que intercambió la punta del ataque con Rubio. La enfermería avilesina está ya hasta los topes, con cinco futbolistas lesionados y Osky entre algodones.

Se notaba que Isi Ros tenía ganas de demostrar. Llevaba sin salir como titular desde el encuentro de la primera vuelta ante el Arenas de Getxo, en el mes de enero. Quería reivindicarse y pronto demostró su talento. Antes de llegar a la media hora de juego el murciano protagonizó un gran eslalon para, en la frontal, encontrar al espacio a Santamaría. El gijonés trató de sobrepasar a Fran González con una sutil vaselina, pero Lamini Fati rechazó su disparo.

Zúñiga, que fue el gran protagonista en el partido disputado en Valdedebas, fulminó al Avilés. Pol Fortuny, retó, en el costado derecho, a la defensa blanquiazul y, con un gran movimiento, logró encontrar el hueco necesario para lanzar un disparo cruzado durísimo. Rechazó el remate Álvaro Fernández, pero el ariete blanco fue más rápido que Gete para cazar la pelota y mandarla al fondo de la red. En la primera que tuvo el Madrid Castilla no titubeó, aprovechando la fragilidad de la zaga avilesina.

La efectividad arriba que demostró el filial madridista no la tuvo, ni de cerca, el Avilés. Santamaría tuvo, primero con un remate de cabeza tras centro de Rubio y después tras un rechace provocado por el delantero maño, el empate en sus manos, pero el gijonés falló las dos ocasiones. Ni los cañones, lo que siempre le ha funcionado a este Avilés, querían disparar.

La suerte que faltó en la primera mitad sonrió al Avilés nada más comenzar la segunda mitad. El colegiado le enseñó la roja directa a Loren Zúñiga por una patada por detrás a Christian Rivera, dejando al Madrid Castilla con diez jugadores durante más de media hora. Dani Vidal quiso quemar todas sus naves y, para aprovechar la superioridad númerica, sacó a Quicala y Javi Cueto, dejando tan solo tres piezas defensivas sobre el terreno de juego: Babin, Grigore y Campabadal. Cayarga e Isi ros eran los teóricos carrileros, con hasta cinco futbolistas atacando, a la vez, la última línea merengue.

Disparos desde lejos, centros en busca de la cabeza de Cueto, jugadas de uno contra uno... El Avilés trató, de mil y una maneras, tratar de asaltar el área del Madrid Castilla, pero sin llegar a causar peligro rival en el territorio de Fran González. Solo un disparo lejano de Isi Ros hizo tambalear el muro blanco. Cuando parecía que ya se perdía la esperanza, apareció Quicala. El extremo fue el más listo para, en una jugada embarullada sobre la línea donde también participó Javi Cuto, meter el pie y poner la igualada en el marcador.

Fran González, con varias pérdidas del tiempo que el colegiado no quiso sancionar, se encargó de que no pasase nada más en un encuentro que los asturianos acabaron con diez por la expulsión, por doble tarjeta, de Isi Ros. El Avilés se asegura, con este empate, que acabará la jornada fuera de los puestos de descenso, aunque tendrá que estar muy pendiente de lo que ocurra en los encuentros de Ourense y Cacereño. Quicala, por el momento, le ha dado oxígeno a los blanquiazules.