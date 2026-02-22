Aida salva una victoria vital para las Lobas al detener un penalti (17-18)

BM Ikasa Boadilla: Asmaa Belguenani, Neus Carrasquilla (1), Yasmina El Haddar, Ariadna Molina (4), Alicia Huertas (1), Alba Yuste (3), Noelia Cardador –siete inicial–, Irache Llana, Lucía Arcos, Silvia Leiras, Kenya Casia, Lucía Martín (3), Laura de la Iglesia (2), Kamilla Korpaczy (2) y Felicidad Bermudo (1). Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Lucía Méndez (4), Carmen García Calvo (5), Marta da Silva (1), Celia Rojo (4), Paula Molano (2), Paloma Calvo (1) –siete inicial–, Jimena Merino (1), Blanca Sánchez, Teresa Rodríguez, Raquel Álvarez, Camila Méndez y Lisa Chiagozie. Marcador cada cinco minutos: 2-0, 2-2, 2-3, 2-3, 4-4, 7-5 (descanso); 8-7, 9-9, 12-13, 14-16, 16-17 y 17-18.

Un penalti en la última jugada detenido por Aida Fernández terminó dando dos importantísimos puntos al Lobas Global Atac Oviedo en la cancha del Ikasa Boadilla. Las azules siguen terceras empatadas con el Soliss Pozuelo de Calatrava, que visitará el Florida Arena el próximo sábado (20:00 horas) en un duelo en la cumbre. Tras una primera parte escuálida de goles, la segunda vio a unas Lobas más engrasadas, que se encomendaron a su portera en la última acción del choque.