Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

Aida salva una victoria vital para las Lobas al detener un penalti (17-18)

Paloma Calvo y Teresa Rodríguez provocan la pérdida de balón de la jugadora local Lucía Martín. |

Paloma Calvo y Teresa Rodríguez provocan la pérdida de balón de la jugadora local Lucía Martín. | / LOBAS OVIEDO

n. l.

Oviedo

BM Ikasa Boadilla: Asmaa Belguenani, Neus Carrasquilla (1), Yasmina El Haddar, Ariadna Molina (4), Alicia Huertas (1), Alba Yuste (3), Noelia Cardador –siete inicial–, Irache Llana, Lucía Arcos, Silvia Leiras, Kenya Casia, Lucía Martín (3), Laura de la Iglesia (2), Kamilla Korpaczy (2) y Felicidad Bermudo (1).

Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Lucía Méndez (4), Carmen García Calvo (5), Marta da Silva (1), Celia Rojo (4), Paula Molano (2), Paloma Calvo (1) –siete inicial–, Jimena Merino (1), Blanca Sánchez, Teresa Rodríguez, Raquel Álvarez, Camila Méndez y Lisa Chiagozie.

Marcador cada cinco minutos: 2-0, 2-2, 2-3, 2-3, 4-4, 7-5 (descanso); 8-7, 9-9, 12-13, 14-16, 16-17 y 17-18.

Un penalti en la última jugada detenido por Aida Fernández terminó dando dos importantísimos puntos al Lobas Global Atac Oviedo en la cancha del Ikasa Boadilla. Las azules siguen terceras empatadas con el Soliss Pozuelo de Calatrava, que visitará el Florida Arena el próximo sábado (20:00 horas) en un duelo en la cumbre. Tras una primera parte escuálida de goles, la segunda vio a unas Lobas más engrasadas, que se encomendaron a su portera en la última acción del choque.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  4. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  5. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  7. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  8. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas

Dani Vidal, tras el empate ante el Madrid Castilla: "Es un punto positivo, aunque nos vamos jodidos"

Dani Vidal, tras el empate ante el Madrid Castilla: "Es un punto positivo, aunque nos vamos jodidos"

Asturias despide a "un luchador infatigable": el fútbol regional, desolado por la pérdida de Maximino Martínez

Asturias despide a "un luchador infatigable": el fútbol regional, desolado por la pérdida de Maximino Martínez

Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda

Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda

Derrota injusta del UP Langreo en su visita al Atlético Astorga (1-0)

Derrota injusta del UP Langreo en su visita al Atlético Astorga (1-0)

Aida salva una victoria vital para las Lobas al detener un penalti (17-18)

Aida salva una victoria vital para las Lobas al detener un penalti (17-18)

La Policía debe ser ejemplar

Cálculos electorales

E.T. no es el problema

Tracking Pixel Contents