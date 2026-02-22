Aida salva una victoria vital para las Lobas al detener un penalti (17-18)
n. l.
BM Ikasa Boadilla: Asmaa Belguenani, Neus Carrasquilla (1), Yasmina El Haddar, Ariadna Molina (4), Alicia Huertas (1), Alba Yuste (3), Noelia Cardador –siete inicial–, Irache Llana, Lucía Arcos, Silvia Leiras, Kenya Casia, Lucía Martín (3), Laura de la Iglesia (2), Kamilla Korpaczy (2) y Felicidad Bermudo (1).
Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Lucía Méndez (4), Carmen García Calvo (5), Marta da Silva (1), Celia Rojo (4), Paula Molano (2), Paloma Calvo (1) –siete inicial–, Jimena Merino (1), Blanca Sánchez, Teresa Rodríguez, Raquel Álvarez, Camila Méndez y Lisa Chiagozie.
Marcador cada cinco minutos: 2-0, 2-2, 2-3, 2-3, 4-4, 7-5 (descanso); 8-7, 9-9, 12-13, 14-16, 16-17 y 17-18.
Un penalti en la última jugada detenido por Aida Fernández terminó dando dos importantísimos puntos al Lobas Global Atac Oviedo en la cancha del Ikasa Boadilla. Las azules siguen terceras empatadas con el Soliss Pozuelo de Calatrava, que visitará el Florida Arena el próximo sábado (20:00 horas) en un duelo en la cumbre. Tras una primera parte escuálida de goles, la segunda vio a unas Lobas más engrasadas, que se encomendaron a su portera en la última acción del choque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas