Asturias despide a "un luchador infatigable": el fútbol regional, desolado por la pérdida de Maximino Martínez

La figura del expresidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA), Maximino Martínez, fallecido ayer a los 79 años de edad, trasciende Asturias. Todos los dirigentes del fútbol español le conocían y todos sabían que era imposible doblegarle si de defender los intereses del fútbol de su tierra se trataba. "Fue un referente para el fútbol asturiano y español, reconocido en todo el país, deja un legado muy grande y yo seguiré intentando acercarme un poco a él", dice José Ramón Cuetos Lobo, actual presidente de la Asturiana.

Un referente del fútbol asturiano y nacional

Dos cosas son las que más destaca Cuetos Lobo del legado que dejó Maximino Martínez: "La cantidad de campos de hierba sintética que hizo en toda Asturias, invadió de campos la región, y cerrar el ciclo con una sede en Gijón, a la que le pusimos su nombre, que es la envidia de todas las federaciones de España". El presidente de la Federación describe a Martínez como una persona "muy honesta, trabajadora y directa, que te decía lo que pensaba, un luchador infatigable". Alguien al que "no le daba miedo nada ni se callaba ante nadie, ni en Oviedo ni en Madrid", añade Cuetos Lobo.

La huella de Manuel Vega Arango en su trayectoria

Otra persona clave en su trayectoria fue su antecesor en el cargo de presidente, Manuel Vega Arango, con el que llegó a ser vicepresidente de la entidad. "Lamento profundamente el fallecimiento de Maxi", decía ayer Manuel Vega Arango, quien le abrió la puerta de la Federación a Martínez a finales de los años 80. Vega Arango le recuerda como una "gran persona y trabajador del fútbol. Conmigo fue vicepresidente y continuó después, en la presidencia, realizando una gran labor. Era un hombre enérgico capaz de llevar adelante cada idea. El fútbol en Asturias debe estarle agradecido".

Toda una vida dedicado al fútbol asturiano

El que se pasó toda una vida junto a Maximino Martínez fue José Manuel Suárez Fernández, expresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Asturiana, aún impactado por el fallecimiento de Maximino Martínez, del que había tenido noticias unas horas antes de recibir la llamada de LA NUEVA ESPAÑA: "Fueron muchos años juntos, muchísimos, y no me esperaba que fuera a suceder ahora", lamentaba Suárez Fernández.

En su opinión, Maximino Martínez "marcó un antes y un después en el fútbol asturiano", fue una persona que "vivió única y exclusivamente durante sus 27 años de presidente para el fútbol de la región, las 24 horas del día". Alguien con carácter "que se enfrentaba con cualquiera por defender al fútbol asturiano".

El legado de Maximino Martínez en Sporting y Real Oviedo

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, lamentó también la pérdida: "Nos entristece enormemente la pérdida de Maximino, somos conocedores de su gran relevancia en el fútbol de Asturias y nacional y desde el Real Sporting de Gijón expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos". Riestra definió a Martínez como "una persona tenaz, luchadora y que dio todo por los demás" y considera que "gracias a su gran labor tenemos un mejor fútbol en Asturias. Su legado nos acompañará siempre. Descanse en paz", concluyó.

César Martín, director de relaciones institucionales y de la Fundación Real Oviedo, quiso trasladar a la familia de Maximino en nombre del club ovetense "nuestro más sentido pésame": "Durante tantos años trabajó sin descanso por mejorar el fútbol en Asturias, ha sido una figura muy importante y clave en el desarrollo, la modernización y la creación de nuevas infraestructuras en todos los clubes de la región". En cuanto al Oviedo, César asegura que "le guardan un especial cariño": "Siempre ha estado muy cerca de nosotros, a disposición del club cuando lo necesitábamos, deja un legado muy importante".