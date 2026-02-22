SOLO HOY Y MAÑANA
El Belenos cae en Pozuelo (57-12) y vuelve a plaza de descenso
n. l.
Avilés
Mala jornada para el Pasek Belenos, que sumó a su fuerte derrota en el campo del Pozuelo (57-12) la inesperada victoria de Les Abelles frente al líder Sant Cugat (54-24), lo que hace que los avilesinos vuelvan al penúltimo puesto, que conlleva el descenso de la División de Honor Élite. El conjunto blanquiazul, que había ofrecido señales positivas en su último partido en casa, fue arrollado desde el principio por un equipo madrileño con más intensidad y juego y solo pudo recortar distancia al final.
