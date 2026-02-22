Cantabria apoya al deporte de los bolos mientras en Asturias está en cuestión el futuro de una de sus señas de identidad

Entre el olor a madera el norte guarda uno de sus latidos más antiguos: los bolos. Pero no todos los territorios de la cornisa cantábrica cuidan con la misma intensidad ese pulso ancestral. Mientras Gobierno de Cantabria ha convertido el juego autóctono en bandera cultural, el Principado de Asturias avanza con pasos más cortos en una protección que dio un paso importante en 2017 con la declaración de Bien de Interés Cultural. En cifras, la diferencia impresiona. Cantabria destinó en 2024 un total de 958.564,84 euros al universo bolístico, sumando subvenciones e inversiones. Asturias, por su parte, destinó el pasado año un total de 85.000 euros, cifra que ya supuso un alivio frente a los aproximadamente 25.000 euros que venía consignando en ejercicios anteriores, pero que aún queda muy lejos del músculo financiero de la comunidad vecina.

Un modelo cántabro con financiación estructurada

El modelo cántabro se sostiene sobre una arquitectura sólida. Solo en subvenciones directas se alcanzaron los 367.385,30 euros. La Federación Cántabra de Bolos recibió 254.397,90 euros, desglosados en gastos de organización y funcionamiento (150.000 euros), el programa de promoción Madera de Ser (30.000), el fomento de escuelas (33.000), la Semana Bolística (16.000) y competiciones como la Liga Bolos en Femenino y el Concurso de Parejas Mixto. A ello se suman 49.500 euros para APEBOL —una suerte de "NBA" del bolo palma (la modalidad que también se juega en el oriente asturiano)—, 21.815 euros para la Fundación Bolos de Cantabria, 12.150 euros para retransmisiones y 29.522,40 euros en otros conceptos, entre ellos 16.262,40 euros en juegos de bolos. Solo en madera, Cantabria invierte casi el triple de la subvención nominativa que hasta 2024 recibía la Federación Asturiana.

Madera de Ser, 25 años formando cantera

Pero la gran diferencia no está solo en el dinero, sino en la filosofía. El programa Madera de Ser, que cumple 25 años, es el corazón pedagógico del modelo cántabro. Cuatro monitores y dos profesores titulados especializados en bolos trabajan de manera continua. En el complejo deportivo Ruth Beitia de La Albericia, en Santander, miles de escolares pasan cada año por las cinco boleras de las cuatro modalidades cántabras: bolo palma (1.510 licencias), pasabolo tablón (330), pasabolo losa (160) y bolo pasiego (100). Allí aprenden a agarrar la bola y a comprender una tradición.

Cultura y escuelas municipales

Además, otro de los profesores recorre de forma itinerante los colegios con bolera de la región, sembrando afición donde aún resuena el golpe seco de la bola. "Es un programa de éxito que lo que busca es que los más jóvenes sepan qué son los bolos, que aprendan su cultura", explica José Ángel Hoyos, patrono de la Fundación Bolos Cantabria y exdirectivo federativo. Junto a este pilar formativo, una veintena de escuelas municipales alimentan la base competitiva. "Eso ya es más en el plano deportivo", matiza.

Respaldo político al bolo palma femenino

El apoyo institucional va más allá de las partidas presupuestarias. La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, presentó personalmente esta semana la liga femenina de bolo palma, que contará con 15 equipos y premios reforzados. El gesto simboliza la implicación directa del Ejecutivo en la promoción del deporte tradicional como elemento identitario.

Asturias aumenta fondos, pero sigue lejos

En Asturias, el panorama es distinto. En 2025, el Principado destinará 35.000 euros a la Federación Asturiana a través de la Mesa del Deporte Tradicional, 31.000 euros mediante la convocatoria de ayudas a federaciones, 16.000 euros para proyectos de clubes y 3.500 euros para el Campeonato de España mixto de bolo celta. En total, 85.000 euros que suponen un incremento significativo respecto al pasado, pero que todavía se antojan escasos.

Menos licencias y menos profesionalización

El Principado cuenta con unas 700 licencias en cinco modalidades: cuatreada, palma, celta, vaqueiro y batiente. Hace tres lustros eran cerca de 1.500, una cifra más próxima a las aproximadamente 2.000 que mantiene Cantabria, donde existen jugadores semiprofesionales y torneos que reparten decenas de miles de euros en premios. La comparación duele en algunas peñas asturianas. "Aquí sería impensable ver a Barbón presentando un torneo de bolos", comenta un representante que lleva años reclamando mayor respaldo institucional, en alusión al presidente Adrián Barbón.

Dos modelos, dos velocidades

Mientras Cantabria cubre y moderniza boleras —con casi 600.000 euros en inversiones— para hacerlas más atractivas, Asturias intenta evitar que la tradición se diluya entre la falta de relevo y recursos limitados. Dos modelos, dos velocidades. Y en medio, la madera y el eco persistente de un deporte que es memoria viva del norte.