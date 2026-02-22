Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desfile Carnaval OviedoAngulerosComercio en Asturias
instagramlinkedin

La cantera asturiana de atletismo sigue dando alegrías: dos medallas en el Nacional de lanzamientos largos

Daniela Garmón logra el bronce en martillo en la categoría sub16 y Lena Silva el bronce en jabalina sub20 durante las pruebas celebradas en Castellón

Lena Silva, con su medalla de bronce en Castellón.

Lena Silva, con su medalla de bronce en Castellón.

N. L.

Oviedo

Los jóvenes atletas del Principado continúan obteniendo buenos resultados en las pruebas de este invierno. Durante el Campeonato de España de lanzamientos largos, celebrado este fin de semana en Castellón, los representantes de la región obtuvieron dos medallas, además de varios puestos más en las finales de sus respectivas modalidades. Los metales los obtuvieron Daniela Garmón, deportista del Valle del Nalón, que obtuvo el bronce sub16 en martillo, y Lena Silva, atleta sub20 del Gijón Atletismo, que logró también el bronce, en este caso en jabalina.

Entre el resto, destacó el cuarto puesto de María Alonso, del Ciudad de Lugones, en jabalina absoluta. Además, Mariladys Saviñón, de la Atlética Avilesina, fue octava en disco sub18; Llarina Zapico, del Gijón Atletismo, también octava en martillo sub18; Pablo Torre y Daniel García, ambos sub23 del Universidad de Oviedo, octavo en martillo y sexto en disco respectivamente, y Ángela Andrés, del Oviedo Atletismo, séptima en disco sub23.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  3. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  4. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  5. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  6. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  8. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona

La cantera asturiana de atletismo sigue dando alegrías: dos medallas en el Nacional de lanzamientos largos

La cantera asturiana de atletismo sigue dando alegrías: dos medallas en el Nacional de lanzamientos largos

El Molinón reconoce a Maximino Martínez: la crónica del ambiente del Sporting-Valladolid

El Molinón reconoce a Maximino Martínez: la crónica del ambiente del Sporting-Valladolid

Borja Jiménez: “Ha sido un empate de raza, de corazón y del empuje de nuestra gente”

Borja Jiménez: “Ha sido un empate de raza, de corazón y del empuje de nuestra gente”

¿Estuviste en alguna de las marchas Galbán del Oriente? Búscate en la galería

¿Estuviste en alguna de las marchas Galbán del Oriente? Búscate en la galería

Trifulca en la grada visitante de El Molinón durante el Sporting–Valladolid: interviene la Policía Nacional

Trifulca en la grada visitante de El Molinón durante el Sporting–Valladolid: interviene la Policía Nacional

La gran noche de Celtas Cortos en Gijón: 40 aniversario, Rodrigo Cuevas, Tejedor y Víctor Manuel a escena

La gran noche de Celtas Cortos en Gijón: 40 aniversario, Rodrigo Cuevas, Tejedor y Víctor Manuel a escena

¿Estuviste en alguna de las carreras Galbán del Occidente? Búscate en las fotos

¿Estuviste en alguna de las carreras Galbán del Occidente? Búscate en las fotos
Tracking Pixel Contents