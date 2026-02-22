La cantera asturiana de atletismo sigue dando alegrías: dos medallas en el Nacional de lanzamientos largos

Los jóvenes atletas del Principado continúan obteniendo buenos resultados en las pruebas de este invierno. Durante el Campeonato de España de lanzamientos largos, celebrado este fin de semana en Castellón, los representantes de la región obtuvieron dos medallas, además de varios puestos más en las finales de sus respectivas modalidades. Los metales los obtuvieron Daniela Garmón, deportista del Valle del Nalón, que obtuvo el bronce sub16 en martillo, y Lena Silva, atleta sub20 del Gijón Atletismo, que logró también el bronce, en este caso en jabalina.

Entre el resto, destacó el cuarto puesto de María Alonso, del Ciudad de Lugones, en jabalina absoluta. Además, Mariladys Saviñón, de la Atlética Avilesina, fue octava en disco sub18; Llarina Zapico, del Gijón Atletismo, también octava en martillo sub18; Pablo Torre y Daniel García, ambos sub23 del Universidad de Oviedo, octavo en martillo y sexto en disco respectivamente, y Ángela Andrés, del Oviedo Atletismo, séptima en disco sub23.