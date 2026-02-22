El Círculo, en busca de la solidez en la pista del líder Valladolid

Una tarea hercúlea le espera al inestable Círculo Gijón Baloncesto en la jornada previa al parón de la ventana FIBA, hoy en la pista del Valladolid (18 horas). Aguarda al equipo asturiano el líder del grupo Oeste de Segunda FEB, que a medida que avanza la competición está afinando más en su teórico potencial. El Círculo, en posición de descenso, mira hacia sí, hacia cómo mejorar el rendimiento de las últimas semanas: "Las últimas derrotas se fundamentaron en las desconexiones en algunos de los cuartos. Vamos a intentar jugar más concentrados, intentar estar metidos los 40 minutos", apunta su entrenador, Nacho Galán.