SOLO HOY Y MAÑANA
El Círculo, en busca de la solidez en la pista del líder Valladolid
Gijón
Una tarea hercúlea le espera al inestable Círculo Gijón Baloncesto en la jornada previa al parón de la ventana FIBA, hoy en la pista del Valladolid (18 horas). Aguarda al equipo asturiano el líder del grupo Oeste de Segunda FEB, que a medida que avanza la competición está afinando más en su teórico potencial. El Círculo, en posición de descenso, mira hacia sí, hacia cómo mejorar el rendimiento de las últimas semanas: "Las últimas derrotas se fundamentaron en las desconexiones en algunos de los cuartos. Vamos a intentar jugar más concentrados, intentar estar metidos los 40 minutos", apunta su entrenador, Nacho Galán.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas