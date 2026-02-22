La crisis de bajas del Avilés se agrava: los blanquiazules tan solo tiene catorce jugadores disponibles

La crisis de bajas del Avilés no deja de acrecentarse. A las lesiones de gran parte de la defensa ahora se suman cuatro nuevos nombres que no podrán estar en el próximo encuentro ante el Tenerife. Kevin Bautista y Campabadal vieron, ante el Madrid Castilla, su quinta tarjeta de la temporada, por lo que tendrán que cumplir un partido de sanción. A ellos se suma la sanción que tendrá que cumplir también Isi Ros, que no terminó el partido ante el filial blanco al ver doble tarjeta amarilla. Además, durante los primeros compases del encuentro Uzkudun tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y parece totalmente descartado para poder viajar a tierras canarias.

Estos cuatro nombres se suman a las cuatro lesiones que tiene el Avilés en defensa: Guzmán Ortega, Andrés Carmona, Viti y Eze. Además, cabe recordar que Osky no pudo participar ante el Castilla tras sufrir un duro golpe en un entrenamiento de la pasada semana, aunque en su caso se es optimista de cara a llegar al partido de este viernes.

Noticias relacionadas

La única noticia positiva para los de Dani Vidal es que Adri Gómez sí estará para jugar en el Heliodoro. El Avilés cuenta en total con catorce jugadores: Álvaro Fernández, Almodóvar, Grigore, Babin, Christian Rivera, Gete, Adri Gómez, Luis Alcalde, Cayarga, Quicala, Santamaría, Javi Cueto, Raúl Rubio y Natalio.