Dani Vidal, tras el empate ante el Madrid Castilla: "Es un punto positivo, aunque nos vamos jodidos"

Dani Vidal, técnico del Avilés, se mostró satisfecho tras conseguir romper la mala dinámica que llevaba su equipo, aunque lamentó no haber podido conseguir los tres puntos ante el Madrid Castilla. Además, tuvo palabras de elogio para Isi Ros y Christian Rivera, dos de los jugadores más destacados del partido. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

"Hemos estado bien en el once contra once y, después de la expulsión, hemos sido superiores. En la primera parte tuvimos tres ocasiones de Santamaría clarísimas y ellos, con un tiro exterior, se pusieron por delante en el marcador. Nos faltó estar más vivos en esa segunda jugada. En el descanso reajustamos para poder empezar a apretar con una línea de cuatro, sumar más gente en ataque para presionar y estar en campo rival. Entramos bien y creo que después de la expulsión hicimos todo para llevarnos el partido. Es un punto positivo, aunque nos vamos jodidos porque queremos sumar de tres".

Los números en casa

"Parece que la pelota no nos quiere entrar. Nos está costando en casa, es algo que nos fastidia. Quiero felicitar a la gente, nos ha apoyado mucho, el ambiente ha sido increíble. Cuando los jugadores podían desesperarse el aliento de la grada les ha hecho seguir adelante. Creo que, cuando haces un partido como el de hoy, lo normal es llevárselo".

Poco peligro contra diez

"Ellos se juntaron mucho, con mucha gente cerca del área. Si hubiésemos tenido un poco más de precisión en el último pase hubiésemos generado más ocasiones. El Castilla ha parado mucho el partido, pensaba que el árbitro añadiría más descuento.

Uzkudun y Rivera

"Espero que lo de Uzkudun sea lo menos posible, es algo muscular. Rivera ya lleva seis semanas con nosotros, hasta que le aguantó la gasolina estuvo bien. Nos dio equilibrio y fútbol. Es un jugador que nos puede aportar mucho".

Las bajas

"Hoy hemos sido capaces de competir a pesar de tener muchísimas bajas. Para la semana que viene recuperamos a Adri Gómez y tengo fe absoluta en poder recuperar a Osky. Con los efectivos que tengamos iremos a Tenerife a por el partido"

Isi Ros

"Me daban ganas era tirarle de las orejas. Después del señor partido que ha hecho, teniendo en cuenta que llevaba tiempo sin ser titular, en la última acción se equivoca. Me fastidia eso, pero estoy contento cuando jugadores como Viti, Eze o Isi llevan tiempo sin jugar y hacen un buen partido".

Noticias relacionadas

Su continuidad

"No podemos pararnos a pensar en eso, te quita energía y te hace no estar centrado. He venido como siempre, a intentar dar una buena versión como entrenador y a ayudar a mi equipo. No puedo asegurar victorias, pero puedo asegurar trabajo en el día a día y que mi equipo intentará hacer partidos como el hoy, que la lógica dice que ganarás más que perderás".