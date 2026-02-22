Derrota injusta del UP Langreo en su visita al Atlético Astorga (1-0)

Atlético Astorga: Llamazares (2); Dani Ceínos (2), Jesu (1), Sellés (2), Sergio Peláez (2), Albertín (1), Adri Álvarez (2), Nistal (1), Ivi Vales (1), Kante (1) y Ayoub (1). Cambios: Ribeiro (0) por Adri Álvarez, min. 46. Mario Sánchez (1) por Ayoub, min. 46. Jony (2) por Albertín, min. 73. Canito (1) por Ivi Vales, min. 73. Aleixo Cabral (1) por Kante, min. 73. UP Langreo: Adrián Torre (1); Nacho López (2), Sergio Orviz (2), Ojeda (2), Liam López (2), Juan López (2), Iván González (1), René (2), Diego Díaz (2), Sergio Neira (2) y Pablo Pérez (2). Cambios: Lucas (1) por Iván González, min. 63. Méndez (1) por Diego Díaz, min. 65. Enol (2) por Ojeda, min. 73. Rieno (1) por René, min. 73. Gol: 1-0, min. 36: Adri Álvarez, de penalti. Árbitro: Jesús López Fernández (colegio gallego). Expulsó con roja directa a Ribeiro, min. 65, por el Atlético Astorga; y a Omar Álvarez, min. 43, por el UP Langreo, cuando se encontraba en el banquillo. Amonestó a Jesu y Adri Álvarez, por el Atlético Astorga; y a Sergio Orviz, por el UP Langreo. La Eragudina

El Langreo salió de vacío y con el susto en el cuerpo en su visita al feudo de un rival directo, el Atlético Astorga, en un partido en el que los tres puntos tienen un valor doble entre dos equipos que buscan la permanencia. El conjunto langreano hizo méritos para llevarse al menos un punto de Astorga. El Langreo fue tomando las riendas del partido, haciéndose con el control ante un equipo astorgano que se defendió bien.

A partir del cuarto de hora, el Atlético Astorga intentó sacudirse ese dominio y Dani Ceinos dispuso de una buena ocasión. Buscaba el Langreo acercarse con peligro al área de los maragatos y en el minuto 28 tuvo la mejor ocasión con un lanzamiento desde casi el centro del campo de Juan López, que, viendo adelantado a Llamazares, intentó batirle, aunque el remate se estrelló en el travesaño. Pero fue el equipo local el que encontró su ocasión en el minuto 36 en una jugada en la que, al rematar Adri Álvarez, Nacho López se resbaló por detrás y le hizo penalti.

El propio Adri Álvarez convirtió la pena máxima y puso el 1-0 para el equipo local. Justo antes de llegarse al descanso, el Langreo tuvo otra ocasión para empatar por medio de Sergio Orviz.

Noticias relacionadas

Tras la reanudación, el conjunto asturiano salió decidido a empatar. Juan López lo intentó en un lanzamiento que rechazó con apuros la defensa astorgana y en el 61 lo volvió a intentar Sergio Orviz. El dominio de los asturianos fue más intenso conforme avanzaron los minutos y fue acumulando ocasiones.En el tramo final, el Langreo se llevó un susto cuando un choque de cabeza con cabeza entre Nacho López y Llamazares llevó al jugador visitante a desplomarse sobre el suelo con una fuerte caída. El jugador, tras ser atendido por la asistencia médica,fue trasladado al hospitl de León, donde estuvo en observación.